augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Államalapítás

1 órája

Városi díjakkal ismerték el a bácsalmási közösség tagjait – galériával

Címkék#államalapítás#ünnepség#kitüntetés#díj

Szentmisével, kenyérszenteléssel és városi kitüntetések átadásával ünnepelt augusztus 20-án Bácsalmás. Az államalapítás ünnepén tízen vehettek át díjat.

Juhász Jenő

A római katolikus templomban a bácskai kisváros új plébánosa, Gyöngyösi Balázs celebrálta az ünnepi szentmisét. Ezt követően a templomparkban megtartott rendezvényen Németh Balázs polgármester mondott beszédet az államalapítás ünnepén. A köszöntő után Gyöngyösi Balázs plébános és Kováts Theodóra református lelkész megszentelte és megáldotta az új kenyeret. Az idei esztendő új terményéből készült kenyeret a település elsőként a polgármestere szegte meg, amit a helyi egyházvezetők is követtek.

Az államalapítást ünnepelték Bácsalmáson
Az államalapítás ünnepén Gyöngyösi Balázs plébános és Kováts Theodóra református lelkész megszentelte és megáldotta az új kenyeret
Fotó: Juhász Jenő

Az államalapítás ünnepén díjazták a település legjobbjait

Az augusztus 20-i ünnepségen átadtak a képviselő-testület júniusi döntése alapján odaítélt városi kitüntetéseket.

  • Bácsalmás Városért Díjat kapott dr. Barcsák Endre Attila kapta,
  • A Bácsalmás Közéletéért Díjat Becze Ottóné, 
  • a Bácsalmás Közszolgálatáért Díjat Patocskai Ibolya vihette haza. 
  • Az Ifjúság Neveléséért Díjban Róka Anikó Teréz és Szénási Violetta Judit részesült. 
  • A Bácsalmás Város Nemzetiségeiért Díjat Mancz Ferenc Gerhardnak, 
  • a Bácsalmás Egészségügyéért Díjat a KOSZA_- MED Kft.-nek, 
  • míg a Bácsalmás Szociális Ellátásáért Díjat Nagyné Kovács Csillának adományozták. 
  • Bácsalmás Város Kultúrájáért Díjjal Schaffer Andreát, 
  • Bácsalmás Város Sportjáért Díjjal Merkovics Károlyt jutalmazták.

A díjazottak nevében Patocskai Ibolya jegyző mondott köszönőbeszédet. A bácsalmási római katolikus templom kórusa énekek előadásával színesítette az ünnepi megemlékezést.

A rendezvény végén a szervezők megszentelt kenyérrel kedveskedtek a résztvevőknek.

Augusztus 20-án Bácsalmás is ünnepelt

Fotók: Juhász Jenő

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu