Városi díjakkal ismerték el a bácsalmási közösség tagjait – galériával

A római katolikus templomban a bácskai kisváros új plébánosa, Gyöngyösi Balázs celebrálta az ünnepi szentmisét. Ezt követően a templomparkban megtartott rendezvényen Németh Balázs polgármester mondott beszédet az államalapítás ünnepén. A köszöntő után Gyöngyösi Balázs plébános és Kováts Theodóra református lelkész megszentelte és megáldotta az új kenyeret. Az idei esztendő új terményéből készült kenyeret a település elsőként a polgármestere szegte meg, amit a helyi egyházvezetők is követtek.

Fotó: Juhász Jenő

Az államalapítás ünnepén díjazták a település legjobbjait

Az augusztus 20-i ünnepségen átadtak a képviselő-testület júniusi döntése alapján odaítélt városi kitüntetéseket.

Bácsalmás Városért Díjat kapott dr. Barcsák Endre Attila,

A Bácsalmás Közéletéért Díjat Becze Ottóné,

a Bácsalmás Közszolgálatáért Díjat Patocskai Ibolya vihette haza.

Az Ifjúság Neveléséért Díjban Róka Anikó Teréz és Szénási Violetta Judit részesült.

A Bácsalmás Város Nemzetiségeiért Díjat Mancz Ferenc Gerhardnak,

a Bácsalmás Egészségügyéért Díjat a KOSZA_- MED Kft.-nek,

míg a Bácsalmás Szociális Ellátásáért Díjat Nagyné Kovács Csillának adományozták.

Bácsalmás Város Kultúrájáért Díjjal Schaffer Andreát,

Bácsalmás Város Sportjáért Díjjal Merkovics Károlyt jutalmazták.

A díjazottak nevében Patocskai Ibolya jegyző mondott köszönőbeszédet. A bácsalmási római katolikus templom kórusa énekek előadásával színesítette az ünnepi megemlékezést.

A rendezvény végén a szervezők megszentelt kenyérrel kedveskedtek a résztvevőknek.