2 órája
Városi díjakkal ismerték el a bácsalmási közösség tagjait – galériával
Szentmisével, kenyérszenteléssel és városi kitüntetések átadásával ünnepelt augusztus 20-án Bácsalmás. Az államalapítás ünnepén tízen vehettek át díjat.
A római katolikus templomban a bácskai kisváros új plébánosa, Gyöngyösi Balázs celebrálta az ünnepi szentmisét. Ezt követően a templomparkban megtartott rendezvényen Németh Balázs polgármester mondott beszédet az államalapítás ünnepén. A köszöntő után Gyöngyösi Balázs plébános és Kováts Theodóra református lelkész megszentelte és megáldotta az új kenyeret. Az idei esztendő új terményéből készült kenyeret a település elsőként a polgármestere szegte meg, amit a helyi egyházvezetők is követtek.
Az államalapítás ünnepén díjazták a település legjobbjait
Az augusztus 20-i ünnepségen átadtak a képviselő-testület júniusi döntése alapján odaítélt városi kitüntetéseket.
- Bácsalmás Városért Díjat kapott dr. Barcsák Endre Attila kapta,
- A Bácsalmás Közéletéért Díjat Becze Ottóné,
- a Bácsalmás Közszolgálatáért Díjat Patocskai Ibolya vihette haza.
- Az Ifjúság Neveléséért Díjban Róka Anikó Teréz és Szénási Violetta Judit részesült.
- A Bácsalmás Város Nemzetiségeiért Díjat Mancz Ferenc Gerhardnak,
- a Bácsalmás Egészségügyéért Díjat a KOSZA_- MED Kft.-nek,
- míg a Bácsalmás Szociális Ellátásáért Díjat Nagyné Kovács Csillának adományozták.
- Bácsalmás Város Kultúrájáért Díjjal Schaffer Andreát,
- Bácsalmás Város Sportjáért Díjjal Merkovics Károlyt jutalmazták.
A díjazottak nevében Patocskai Ibolya jegyző mondott köszönőbeszédet. A bácsalmási római katolikus templom kórusa énekek előadásával színesítette az ünnepi megemlékezést.
A rendezvény végén a szervezők megszentelt kenyérrel kedveskedtek a résztvevőknek.
Augusztus 20-án Bácsalmás is ünnepeltFotók: Juhász Jenő
