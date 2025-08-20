Ünnepeljük együtt az államalapítást – Teszteld tudásod augusztus 20. alkalmából!

Augusztus 20. a magyar történelem egyik legfontosabb mérföldköve. Ezen a napon ünnepeljük az államalapítást, valamint történelmünk legkiemelkedőbb alakját, Szent Istvánt, aki a keresztény magyar állam megteremtőjeként, egyben első királyaként vonult be a történelembe.

Felvonták a nemzeti lobogót az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepén az Országház előtt

Fotó: Bruzák Noémi / archív-felvétel / Forrás: MTI

Államalapítás és hagyományok

A mai naphoz számos hagyomány kötődik: az új kenyér ünnepe, az állami kitüntetések átadása, katonai tiszteletadások, ünnepi rendezvények és persze a látványos tűzijáték is, ami elmaradhatatlan része az augusztus 20-ai programoknak.

Kvíz az ünnep alkalmából

Vajon te mennyire ismered ennek a jeles napnak a történelmét és szokásait? Tudod, mióta rendeznek tűzijátékot ezen ünnep alkalmából vagy, hogy mikor mutatták be először az ország tortáját? Most játékos formában tesztelheted tudásodat! Kvízre fel!