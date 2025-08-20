augusztus 20., szerda

István névnap

Ünnepeljük együtt az államalapítást – Teszteld tudásod augusztus 20. alkalmából!

#államalapítás#augusztus 20#magyar történelem#ünnep#kvíz

Tűzijáték, új kenyér, ünnepi megemlékezések – így tisztelgünk minden évben Szent István öröksége előtt. Az államalapítás ünnepén most egy kvízt hoztunk, hogy tesztelhesd tudásod e jeles nappal kapcsolatban.

Digner Brigitta

Augusztus 20. a magyar történelem egyik legfontosabb mérföldköve. Ezen a napon ünnepeljük az államalapítást, valamint történelmünk legkiemelkedőbb alakját, Szent Istvánt, aki a keresztény magyar állam megteremtőjeként, egyben első királyaként vonult be a történelembe.

augusztus 20-án az államalapítást ünnepeljük
Felvonták a nemzeti lobogót az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepén az Országház előtt
Fotó: Bruzák Noémi / archív-felvétel / Forrás: MTI

Államalapítás és hagyományok

A mai naphoz számos hagyomány kötődik: az új kenyér ünnepe, az állami kitüntetések átadása, katonai tiszteletadások, ünnepi rendezvények és persze a látványos tűzijáték is, ami elmaradhatatlan része az augusztus 20-ai programoknak.

Kvíz az ünnep alkalmából

Vajon te mennyire ismered ennek a jeles napnak a történelmét és szokásait? Tudod, mióta rendeznek tűzijátékot ezen ünnep alkalmából vagy, hogy mikor mutatták be először az ország tortáját? Most játékos formában tesztelheted tudásodat! Kvízre fel!

1.
Mikor lett állami ünnep Augusztus 20?
2.
Melyik évben avatták szenté Szent István királyt?
3.
Mit visznek végig minden évben a budapesti körmenetben augusztus 20-án?
4.
Hol tartották az első kenyérünnepet?
5.
Mikor és hol volt az István, a király c. rock opera ősbemutatója?
6.
Mióta rendeznek tűzijátékot augusztus 20-án?
7.
Mikor mutatták be először az ország tortáját?
8.
Ki minősítette országos ünneppé augusztus 20-át?
9.
Melyik a Szent Jobb-körmenet központi helyszíne?
10.
Milyen világhírű rendezvény van augusztus 20-án Debrecenben?

 

 

 

 

