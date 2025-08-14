Több ezer termék ára csökken azonnali hatállyal az egyik népszerű áruházban

Az Aldi Magyarország bejelentette: közel 1500 nem élelmiszer jellegű termék árát csökkenti üzleteiben. A lépés azonnal, augusztus 14-től életbe lép, és az árcsökkentések akár 50 százalékos kedvezményt is jelenthetnek – írja a vg.hu.

Az Aldiban akár 50% kedvezménnyel is találkozhatnak a vásárlók

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A kínálatban konyhai és háztartási eszközök, ruházati termékek, játékok és egyéb árucikkek szerepelnek, így a nyár utolsó hónapjában az Aldi újabb jelentős segítséget nyújt a családoknak az iskolakezdés előtt – mondta Bernhard Haider, a cég országos ügyvezető igazgatója. Hozzátette: a heti akciók és kuponok mellett most minden eddiginél szélesebb árleszállított kínálatból válogathatnak a vásárlók.

Videóval népszerűsíti az akciót az Aldi

Az akciót a német vállalat egy rövid videóval is népszerűsíti, amely a nyár végi kedvezményeket mutatja be.

Ugyanakkor az Aldi nem csak a kedvezményekről híres mostanában: a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a lánccal szemben. A vizsgálat célja, hogy tisztázza, a vállalat kereskedelmi kommunikációjában alkalmazott piacelsőségi állítások megfelelnek-e a valóságnak. Fontos hangsúlyozni: az eljárás megindítása nem jelenti azt, hogy jogsértés történt volna, csupán a tények tisztázása folyik.