20 perce

Tombol a buli az Aldi kasszájánál, együtt táncolnak az eladók és a vásárlók – videóval

Hatalmas buli kerekedett az egyik Aldi áruházban. Ezt a pillanat bizonyára örök emlék marad annak, aki ott járt.

Kovács Alexandra

Szerdán kezdetét vette az idei Sziget Fesztivál, amely ismét több tízezer látogatót vonz Budapestre a világ minden tájáról. A Hajógyári-szigeten megrendezett fesztivál már az első napon hatalmas energiával indult, de idén nemcsak a színpadok körül tombol a hangulat.

Hatalmas buli kerekedett az egyik Aldi áruházban
Együtt táncoltak és énekeltek a vásárlók az egyik Aldi áruházban
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Óriási buli az Aldiban

Egy, a TikTokra felkerült videó tanúsága szerint az egyik legőrültebb buli meglepő módon a fesztivál területén található Aldiban zajlott le. A felvételen jól hallható, ahogy a kasszánál dübörög a zene, miközben az eladók és a vásárlók együtt táncolnak és énekelnek – mintha egy klubban lennének, nem egy diszkontban.

@brunnerek #aldi #szigetfestival ♬ eredeti hang - Brunner Zsolt

Hétfőig tart a 2025-ös Sziget Fesztivál

A fesztiválra idén is világsztárok sora érkezett, köztük a Papa Roach, Nelly Furtado és Shawn Mendes. Azonban úgy tűnik, hogy egy-egy felejthetetlen élményt a spontán pillanatokból is szerezhetünk – akár egy bevásárlás közben is.

 

 

