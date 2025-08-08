3 órája
Tombol a buli az Aldi kasszájánál, együtt táncolnak az eladók és a vásárlók – videóval
Hatalmas buli kerekedett az egyik Aldi áruházban. Ezt a pillanat bizonyára örök emlék marad annak, aki ott járt.
Szerdán kezdetét vette az idei Sziget Fesztivál, amely ismét több tízezer látogatót vonz Budapestre a világ minden tájáról. A Hajógyári-szigeten megrendezett fesztivál már az első napon hatalmas energiával indult, de idén nemcsak a színpadok körül tombol a hangulat.
Óriási buli az Aldiban
Egy, a TikTokra felkerült videó tanúsága szerint az egyik legőrültebb buli meglepő módon a fesztivál területén található Aldiban zajlott le. A felvételen jól hallható, ahogy a kasszánál dübörög a zene, miközben az eladók és a vásárlók együtt táncolnak és énekelnek – mintha egy klubban lennének, nem egy diszkontban.
Hétfőig tart a 2025-ös Sziget Fesztivál
A fesztiválra idén is világsztárok sora érkezett, köztük a Papa Roach, Nelly Furtado és Shawn Mendes. Azonban úgy tűnik, hogy egy-egy felejthetetlen élményt a spontán pillanatokból is szerezhetünk – akár egy bevásárlás közben is.
