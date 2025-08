Ezek most a legmenőbb akciós termékek a boltokban – az Aldi ajánlata mindent visz

Különleges portékák bukkantak fel az Aldi, Lidl, Auchan, Tesco és Penny akciós polcain – van köztük olyan, ami igazi magyar klasszikus, és olyan is, ami megkönnyíti a mindennapokat. Mutatjuk a legérdekesebbeket!

Az Aldi különlegessége mellet más akciók is elérhetők

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Pataki tál az Auchanban – a hagyományos magyar konyha kedvence

Aki szereti a lassú tűzön készült, zamatos ételeket, annak most érdemes benéznie az Auchanba: itt most akciósan, 3990 helyett 3590 forintért kínálnak egy igazi klasszikust, a magyar gyártású pataki tálat. A természetes agyagból készült sütőtál kiválóan megtartja a hőt, és megőrzi az alapanyagok ízét, így tökéletes választás például pörkölthöz, rakott ételekhez vagy zöldséges fogásokhoz.

Zseniális háztartási létra a Lidltől – nem kell többé le-föl rohangálni

Ha unja, hogy szerelés közben állandóan le kell mászni a létráról egy csavarhúzóért vagy mérőszalagért, figyeljen! A Lidlben most 16 999 forintért elérhető egy strapabíró alumínium létra, amelyet beépített tárolórekesszel láttak el – így minden fontos eszköz kéznél lesz még a magasban is. A a 150 kg-os teherbírás miatt nemcsak praktikus, hanem biztonságos is.

Vezeték nélküli töltés és hangulatfény egyben – a Penny kínálatában

Ha szereti az innovatív megoldásokat és a stílusos kiegészítőket, érdemes benézni a Penny Marketbe is. Most kapható náluk egy multifunkciós asztali lámpa, amely vezeték nélküli töltéssel is rendelkezik A lámpa 3 féle állítható színhőmérsékletet kínál, hogy mindig a hangulatnak és a környezetnek megfelelő fényt választhassa. Teljesítménye 3 watt, az IP20 besorolás pedig azt jelenti, hogy a lámpa porálló, de víz elleni védelem nélküli, így beltéri használatra ajánlott. Ez az okos és praktikus eszköz most különösen vonzó áron érhető el a Pennyben, mindössze 3999 forintért.

Nyomkövetés mesterfokon az Aldiban

Elhagyott már valamit, vagy loptak el Öntől értéket? Az Aldi most 8999 forintért kínál egy Maginon nyomkövető szettet, amely okostelefonos alkalmazással működik, és valós időben mutatja a személyes tárgyak helyét. A két darabból álló eszköz nemcsak helymeghatározást, hanem riasztási funkciót is kínál, és eltárolja az elveszett tárgy utolsó ismert helyét. Hangereje körülbelül 60 decibel, elemmel együtt kerül forgalomba.