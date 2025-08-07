Felvillanyozó hírt közölt a szolgáltató, videón a beruházás leglátványosabb mozzanata

Az MVM tájékoztatása szerint a beruházás újabb fontos állomásához érkezett, amelyet az MVM Démász megbízásából az MVM XPert szakemberei valósítanak meg Kiskunfélegyháza-MÁV alállomáson.

Jelentős előrelépés történt a Kiskunfélegyháza-MÁV 132/25 kV-os alállomás fejlesztési munkálataiban

Fotó: mvm.hu

Két új transzformátormező és kapcsolóépület épül az alállomáson

A projekt során két darab 132 kilovoltos transzformátormező épül, valamint két új 132/22 kilovoltos transzformátort is telepítenek a szükséges kompenzáló berendezésekkel együtt. A fejlesztés része egy új kapcsolóépület kialakítása, illetve két garázs is helyet kap az alállomás területén.

Fontos munkafázisok zárultak le a közelmúltban

A közelmúltban elvégezték a második transzformátor telepítését, emellett befejeződött a 132 kV-os primer készülékek szabadtéri elhelyezése is. Az új vezénylőépületben párhuzamosan zajlanak az építészeti és villamos technológiai munkálatok, például a relészekrények szerelése és bekötése.

A kivitelezés várhatóan 2026 márciusára fejeződik be

A kivitelezés 2024 őszén kezdődött, a projekt befejezését 2026 márciusára tervezik – áll a közleményben.