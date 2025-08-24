A vásárlók meg fognak őrülni a Lidl új akciójáért, legyőzhetetlen áron hódolhatunk az élvezeteknek

Magyarország Cukormentes Tortája 2025-ben az Álmodozó lett, és most rendkívül kedvező áron lesz kapható a Lidl üzleteiben. Az akciós újság szerint az ajánlat augusztus 28-tól érvényes, így a cukormentes desszert rajongói már hamarosan élvezhetik a különleges ízeket anélkül, hogy a pénztárcájuk bánná.

Magyarország Cukormentes Tortája 2025-ben az Álmodozó lett és most az akciós újság szerint augusztus 28-tól megvásárolható

Fotó: Beküldött fotó

A Lidl akciós újság árai kontra cukrászdák

Míg a cukrászdákban egy szelet torta ára 2025-ben átlagosan 1700-1800 forint, a Lidlben mindössze 1199 forintért vásárolható meg az Álmodozó szelet. A magas cukrászdai árakat a nyersanyagárak emelkedése indokolja: mint arról korábban beszámoltunk, óriási hiány van a magyar meggyből, soha nem látott árak és óriási kereslet jellemzi a piacot.

Milyen ízvilág várja a vásárlókat?

Az Álmodozó torta a váci Édes Vonal Cukrászda alkotása, amely klasszikus ízeket idéz, de hozzáadott cukor nélkül. A torta rétegei:

Kakaós-mandulalisztes piskótalapok

Fahéjas, chiamagos meggyréteg

Kissé édes tejcsokoládés krém

Ropogós csokoládés elem kakaóbabtörettel

Egy szeletben mindössze 231 kalória van szénhidráttartalma 13,7 gramm, így cukorbetegeknek sem kell aggódni az elfogyasztása miatt.

Miért várható nagy érdeklődés?

Az akciós ár és a Magyarország Cukormentes Tortája cím kombinációja miatt a Lidl üzleteiben hosszú sorokra lehet számítani. Bár a Lidl-ben kapható változat külalakban eltérhet az eredeti versenytortától, az ízélmény és a cukormentes különlegesség változatlan marad.