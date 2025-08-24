augusztus 24., vasárnap

Igazi finomság

1 órája

A vásárlók meg fognak őrülni a Lidl új akciójáért, legyőzhetetlen áron hódolhatunk az élvezeteknek

Címkék#Lidl#torta#akció

Jó hír a cukormentes desszert rajongóinak! A Lidl jövőheti akciós újságjában egy igazi ínycsiklandó ajánlatot lehet felfedezni.

Kovács Alexandra

Magyarország Cukormentes Tortája 2025-ben az Álmodozó lett, és most rendkívül kedvező áron lesz kapható a Lidl üzleteiben. Az akciós újság szerint az ajánlat augusztus 28-tól érvényes, így a cukormentes desszert rajongói már hamarosan élvezhetik a különleges ízeket anélkül, hogy a pénztárcájuk bánná.

A Lidl akciós újsága szerint hamarosan megvásárolhatjuk a 2025-üs Magyarország Cukormentes Tortáját
Magyarország Cukormentes Tortája 2025-ben az Álmodozó lett és most az akciós újság szerint augusztus 28-tól megvásárolható
Fotó: Beküldött fotó

A Lidl akciós újság árai kontra cukrászdák

Míg a cukrászdákban egy szelet torta ára 2025-ben átlagosan 1700-1800 forint, a Lidlben mindössze 1199 forintért vásárolható meg az Álmodozó szelet. A magas cukrászdai árakat a nyersanyagárak emelkedése indokolja: mint arról korábban beszámoltunk, óriási hiány van a magyar meggyből, soha nem látott árak és óriási kereslet jellemzi a piacot.

Milyen ízvilág várja a vásárlókat?

Az Álmodozó torta a váci Édes Vonal Cukrászda alkotása, amely klasszikus ízeket idéz, de hozzáadott cukor nélkül. A torta rétegei:

  • Kakaós-mandulalisztes piskótalapok
  • Fahéjas, chiamagos meggyréteg
  • Kissé édes tejcsokoládés krém
  • Ropogós csokoládés elem kakaóbabtörettel

Egy szeletben mindössze 231 kalória van szénhidráttartalma 13,7 gramm, így cukorbetegeknek sem kell aggódni az elfogyasztása miatt.

Miért várható nagy érdeklődés?

Az akciós ár és a Magyarország Cukormentes Tortája cím kombinációja miatt a Lidl üzleteiben hosszú sorokra lehet számítani. Bár a Lidl-ben kapható változat külalakban eltérhet az eredeti versenytortától, az ízélmény és a cukormentes különlegesség változatlan marad.

 

 

