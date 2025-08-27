Újra kapható a legendásan extrém savanyú cukorka, igazi próbatétel az ízlelőbimbóknak

A nyár vége nemcsak az iskolakezdésről szól, ilyenkor a boltok is izgalmas akciókkal és különleges termékekkel készülnek. A Lidl, Auchan, Tesco, Aldi és Penny augusztus 28-ától érvényes akciós újságjai természetesen tele vannak suliindító termékekkel, de mi inkább arra fókuszáltunk, melyek nem hétköznapiak, vagy ára miatt jól jöhet ősszel a kertben.

Az akciós újságok szerint az üzletláncok polcaira csütörtöktől újabb különlegességek kerülnek

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Lidl ajánlata: Álmodozó, az Ország Cukormentes Tortája

A Lidl augusztus 28-tól kínálja a 2025-ös Ország Cukormentes Tortáját, egy szeletet szépen csomagolva 1199 forintért. Az elmúlt napokban ebből már volt is vita, hiszen a cukrászdák ennél drágábban kínálják. Az „Álmodozó” nevű desszert, mennyiben lesz megegyező a hivatalos Ország Cukormentes Tortája receptjével, a katalógusból nem derül ki, de biztosan igazi ízbombaként robban, hozzáadott cukor nélkül.

Az Aldi akciós újságjának egyik slágere a kábel nélküli füstérzékelő

Otthonunk biztonsága nem lehet kérdés – az Aldi most egy rendkívül kedvező árú, vezeték nélküli füstérzékelőt kínál, 1599 forintért. Egyszerűen felszerelhető, elemmel működik, és hangos riasztással figyelmeztet a füst jelenlétére. Különösen ajánlott konyhába, hálószobába vagy akár nyaralóba, garázsba is. Akusztikus és optikai jelzést ad az elem lemerülése esetén.

Penny: emoji-mintás palacsintasütő az egész család kedvére

Palacsintát sütni jó móka, vidám, közös családi program is lehet a konyhában. Mindezt tovább fokozhatjuk: az aranybarna finomságok mosolygós emojiként kerülhetnek a tányérra. A Penny kínálatában most egy különleges emoji nyomatos palacsintasütő található, amely vidám mintákat süt a tésztába. Gyerekekkel közös reggelikhez, bulikhoz vagy csak a hétköznapok feldobásához is tökéletes választás, mindössze 5999 forintért.

Tesco: búcsú a nyártól, őszköszöntő festékajánlat

Lassan itt az ősz, mely sokaknál a kerítésfestés ideje is. Ehhez jól jöhet a Tesco ajánlata: 5 literes kerítésfesték, Clubcarddal kedvezményesen 5499 forint, nélküle 6999 forint. Tartós, időjárásálló, és többféle színben elérhető. Vizes bázisú, mely további jó érv mellette. Egy átlagos méretű kerítéshez elegendő mennyiség, így akár egy hétvégi projekt is lehet belőle.