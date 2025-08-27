3 órája
Újra kapható a legendásan extrém savanyú cukorka, igazi próbatétel az ízlelőbimbóknak
Öt bolt, öt ajánlat. Az akciós újságokat böngészve találtunk olyan különlegességekre, melyeket most tényleg érdemes beszerezni. Van közöttük ínycsiklandó torta, praktikus biztonsági eszköz, és egy kis nosztalgikus, de kihívásnak ígérkező édesség is.
A nyár vége nemcsak az iskolakezdésről szól, ilyenkor a boltok is izgalmas akciókkal és különleges termékekkel készülnek. A Lidl, Auchan, Tesco, Aldi és Penny augusztus 28-ától érvényes akciós újságjai természetesen tele vannak suliindító termékekkel, de mi inkább arra fókuszáltunk, melyek nem hétköznapiak, vagy ára miatt jól jöhet ősszel a kertben.
Lidl ajánlata: Álmodozó, az Ország Cukormentes Tortája
A Lidl augusztus 28-tól kínálja a 2025-ös Ország Cukormentes Tortáját, egy szeletet szépen csomagolva 1199 forintért. Az elmúlt napokban ebből már volt is vita, hiszen a cukrászdák ennél drágábban kínálják. Az „Álmodozó” nevű desszert, mennyiben lesz megegyező a hivatalos Ország Cukormentes Tortája receptjével, a katalógusból nem derül ki, de biztosan igazi ízbombaként robban, hozzáadott cukor nélkül.
Az Aldi akciós újságjának egyik slágere a kábel nélküli füstérzékelő
Otthonunk biztonsága nem lehet kérdés – az Aldi most egy rendkívül kedvező árú, vezeték nélküli füstérzékelőt kínál, 1599 forintért. Egyszerűen felszerelhető, elemmel működik, és hangos riasztással figyelmeztet a füst jelenlétére. Különösen ajánlott konyhába, hálószobába vagy akár nyaralóba, garázsba is. Akusztikus és optikai jelzést ad az elem lemerülése esetén.
Penny: emoji-mintás palacsintasütő az egész család kedvére
Palacsintát sütni jó móka, vidám, közös családi program is lehet a konyhában. Mindezt tovább fokozhatjuk: az aranybarna finomságok mosolygós emojiként kerülhetnek a tányérra. A Penny kínálatában most egy különleges emoji nyomatos palacsintasütő található, amely vidám mintákat süt a tésztába. Gyerekekkel közös reggelikhez, bulikhoz vagy csak a hétköznapok feldobásához is tökéletes választás, mindössze 5999 forintért.
Tesco: búcsú a nyártól, őszköszöntő festékajánlat
Lassan itt az ősz, mely sokaknál a kerítésfestés ideje is. Ehhez jól jöhet a Tesco ajánlata: 5 literes kerítésfesték, Clubcarddal kedvezményesen 5499 forint, nélküle 6999 forint. Tartós, időjárásálló, és többféle színben elérhető. Vizes bázisú, mely további jó érv mellette. Egy átlagos méretű kerítéshez elegendő mennyiség, így akár egy hétvégi projekt is lehet belőle.
Az Auchan cukorkája igazi próbatételnek ígérkezik
Az Auchan katalógus Tiktok ajánlatai között fedeztük fel a sárga dobozos Toxic Waste savanyú cukorkát, kedvezménykártyával 799 forintért, nélküle 999 forintért. Ebben az igazán savanyú cukorkában a nosztalgia és a kihívás találkozik. A „Toxic Waste” sárga dobozos változata ugyanis extrém savanyú – igazi próbatétel az ízlelőbimbóknak. Gyerekeknek, tiniknek, vagy akár egy baráti versenyhez is szórakoztató választás.
