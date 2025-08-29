Lebuktak a trükköző boltok: így vernek át az akciós ár ígéretével!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a vármegyei kormányhivatalokkal együttműködve országosan ellenőrzi, hogy a boltok és webáruházak betartják-e az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szigorú szabályokat. A hatóság célja, hogy a vásárlókat ne lehessen „kamuakciókkal” félrevezetni, és minden kedvezmény mögött valóban valós árengedmény álljon.

Akciós ár ellenőrzés: szigorú fogyasztóvédelmi fellépés a trükköző boltok ellen

A 30 napos szabály véd a kamuakcióktól

A 2022 májusában életbe lépett jogszabály szerint minden árcsökkentést az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell viszonyítani. Ez a rendszer biztosítja, hogy a kereskedők ne emelhessék fel mesterségesen az árakat, majd hirdessék meg őket „akciós ár” néven. A szabály betartása kötelező, az ellenőrzések pedig a Black Friday, karácsony vagy kuponnapok idején még intenzívebbek.

Százezres bírságok a trükközőknek

Az NKFH irányításával a kormányhivatalok évente több ezer boltban vizsgálódnak. A legutóbbi ellenőrzések során kiderült, hogy számos üzletnél az akciós ár nem felelt meg a szabályoknak: 96 esetben az eladási ár, 88 esetben az egységár volt hibásan feltüntetve. Több helyen hiányzott a korábbi ár feltüntetése is, ami kötelező előírás.

Javul a helyzet, de az online boltokra is figyelnek

A szigorú fellépésnek köszönhetően javuló tendencia látszik: míg 2022-ben a kifogásolási arány 16% volt, 2024-ben már csak elenyésző számú szabálytalanságot találtak a hagyományos üzletekben. Az ellenőrzések fókusza azonban egyre inkább az online kereskedelem felé tolódik, ahol továbbra is sok a jogsértés.