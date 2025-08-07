37 perce
Adománygyűjtő akció: tanszerekkel és tartós élelmiszerrel lehet segíteni a rászoruló családokat
Ismét elindította a tanszer- és tartósélelmiszer-gyűjtést a KIGSZ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata. Az adománygyűjtő akció a tanév kezdetéig tart.
Kiskunhalason sokéves hagyomány, hogy a tanévkezdés előtt a nyári időszakban a családsegítő szolgálat adománygyűjtő akció keretében igyekszik támogatni a rászoruló családokat.
Az intézmény Thúry József utcai központjába várják a felajánlásokat, elsősorban olyan tanszert, tisztasági csomagot, sportfelszerelést, ünneplő ruhát, amely jó állapotban van, és odaadományozható a családoknak. Az összegyűlt adományokat olyan kisiskolások részére osztják szét, akik olyan családban élnek, ahol nem tehetik meg, hogy új felszereléseket vásároljanak.
A családsegítő szolgálat tartós élelmiszereket is gyűjt, elsősorban: készételeket, konzervet, száraz tésztát, lisztet, cukrot, rizst várnak, amik sokáig elállnak.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat irodája
- hétfőtől szerdáig 7.30 és 16 óra között,
- csütörtökön 17 óráig,
- míg pénteken 13.30 óráig tart nyitva.
