Adománygyűjtő akció: tanszerekkel és tartós élelmiszerrel lehet segíteni a rászoruló családokat

Kiskunhalason sokéves hagyomány, hogy a tanévkezdés előtt a nyári időszakban a családsegítő szolgálat adománygyűjtő akció keretében igyekszik támogatni a rászoruló családokat.

Adománygyűjtő akció indult Halason

Az intézmény Thúry József utcai központjába várják a felajánlásokat, elsősorban olyan tanszert, tisztasági csomagot, sportfelszerelést, ünneplő ruhát, amely jó állapotban van, és odaadományozható a családoknak. Az összegyűlt adományokat olyan kisiskolások részére osztják szét, akik olyan családban élnek, ahol nem tehetik meg, hogy új felszereléseket vásároljanak.

A családsegítő szolgálat tartós élelmiszereket is gyűjt, elsősorban: készételeket, konzervet, száraz tésztát, lisztet, cukrot, rizst várnak, amik sokáig elállnak.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat irodája