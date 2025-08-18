augusztus 18., hétfő

Jubileum

2 órája

Kilenc évtized tele élettel és hittel – Juhász Istvánt köszöntötték 90. születésnapján – fotók

Címkék#születésnapi köszöntés#köszöntés#születésnap

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte Juhász Istvánt Rosta Ferenc alpolgármester, aki a város nevében látogatott el az ünnepelt félegyházi otthonába. A városvezető egy csokor virágot és a miniszterelnök által aláírt emléklapot adott át a 90 éves Juhász Istvánnak, méltó elismeréseként egy hosszú és tartalmas életnek.

Vajda Piroska

A jeles napot Pista bácsi – ahogyan a legtöbben szólítják – vasárnap családja körében ünnepelte: két lánya, öt unokája és hat dédunokája is vele együtt örült a különleges jubileumon. A vasárnapi családi ünnepséget hétfőn követte a hivatalos köszöntés, ahol a 90 éves Juhász István szívesen mesélt életének állomásairól – emlékei ma is kristálytiszták, elméje friss, humora és bölcsessége irigylésre méltó.

A 90 éves Juhász Istvánt köszöntötte születésnapján Rosta Ferenc alpolgármester
A 90 éves Juhász Istvánt köszöntötte Rosta Ferenc alpolgármester
Fotó: Vajda Piroska

Gyermekkori megpróbáltatásokkal indult az életút

Elmondta, gazdálkodó családba született, ám egyéves korában gyermekparalízis következtében jobb lábának izmai elsorvadtak – ez az esemény egész életére hatással volt. A testi korlátok miatt nem tudott bekapcsolódni a családi gazdálkodásba, így tanulmányai felé fordult. Az általános iskola után a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban tanult tovább, ahol 1954-ben érettségizett. Már fiatalon vonzódott a műszaki dolgokhoz, ezért rádiószerelő ipari tanulóként kezdett dolgozni, majd 1957-ben megszerezte szakmunkás-bizonyítványát.

Tanulás és munka – a szakmai kiteljesedés évei

Szakmai pályája során sokféle területen kipróbálta magát: mozigépészként, rádiótechnikusként, villanyszerelőként, majd távírógép technikusként is dolgozott – utóbbit a honvédségnél egészen nyugdíjazásáig. Munkáját mindig lelkiismeretesen végezte, amit számos elismerés is igazol – ezeket büszkén mutatta meg látogatóinak.

A nyugdíjas évek sem teltek tétlenül

A nyugdíjazása után sem tétlenkedett: közel harminc éven át méhészkedett, amit nagy szeretettel és odaadással végzett. Csak tavaly hagyott fel vele, amikor a klímaváltozás okozta nehézségek és szeretett felesége elvesztése után már nem bírta egyedül a munkát.

Hit, hála és mértékletesség – hosszú életének alappillérei

Pista bácsi mélyen hívő ember. Azt vallja, hogy a hosszú élet is a Teremtő ajándéka, amelyért minden nap hálát ad. Ugyanakkor hangsúlyozza: nem mindegy, hogyan élünk. Ő maga mindig ügyelt a mértékletességre és a rendszeres mozgásra. Bár van még érvényes jogosítványa, inkább kerékpárral közlekedik – és kerékpározás közben gyakran imádkozik. Minden nap elimádkozza a rózsafüzért is, imáit az ukrajnai háború befejezéséért ajánlja fel.

Juhász Istvánt 90. születésnapján köszöntötték Félegyházán

Fotók: Vajda Piroska

A 90 éves Juhász István mindennapjai az ima és az egészség jegyében telnek

Egészsége kiváló: gyógyszert nem szed, és mint nevetve mondja, csak néha-néha iszik meg egy kupica gyümölcspálinkát, megelőzésképpen. Őszintén beszélt arról is, hogy korábban nagy dohányos volt – közel 30 évig cigarettázott –, de 35 éve letette, amire ma is büszke. Úgy véli, ez is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen jó erőben élheti meg a kilencvenedik évét.

 

 

