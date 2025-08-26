Megvan az időpont: ekkor épülhet meg a 53-as főúton az elkerülő

A hatalmas állami beruházási csomagban utak építése, oktatási és egészségügyi intézmények felújítása szerepel Bács-Kiskun vármegyében. Többek között a Magyar Közlönyben megjelent felsorolásból kiderül az is, hogy a kormány 27 milliárd forintot biztosít az 53-as főút Kiskunhalast elkerülő szakaszának megépítésére. A Kiskunhalast érintő tervezett legnagyobb állami beruházások között szerepel az elkerülő út megvalósítása, amely a kormány tervei szerint 2031. január 31. és 2035. december 31. között megépülhet.

Fotó: Pozsgai Ákos

Korszerűsítik az intézményt

Kiskunhalason 515 millió forintból korszerűsítik energetikailag a Kiskunhalasi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskolát. Az intézmény a Köztársaság utcán, a bírósággal szemben, a volt pártházban működik. Az épület külső nyílászáróit újakra cserélik és szigetelik a külső homlokzatot. A beruházás legkésőbb 2030. végéig megvalósul.

Nem az 53-as főút az egyetlen beruházás: két felüljáró is szerepel a tervek között

Szintén a Kiskunhalast érintő tervezett állami beruházások között szerepel egy gyalogos felüljáró átalakítása 1,9 milliárd forintból 2030 év égig. Valamint szerepel egy másik új, gyalogos felüljáró építése is, 3 milliárd forintból, ami a vasút felett húzódó, de már lebontott régi helyére épül a Kötönyi út végénél. A két tervezett beruházás információink szerint egyelőre pontosítás alatt áll, mert a halasi városvezetés számára nem tisztázott, hogy a kisebb összegből megvalósuló gyalogos felüljáró átalakítása mire vonatkozik, esetleg a Batthyány utcán álló közúti felüljáró gyalogos részlegére, amelynek egy része évek óta le van zárva, mert életveszélyessé vált a felvezető lépcsősor.

A kormányzati beruházások között szerepel több mint 1,1 milliárd forintból a Szegedi úton épülő ipari park területén tervezett logisztikai központhoz vezető vasúti kiágazás építése, amely szintén legkésőbb 2030 végéig megvalósulna.