Szívvel-lélekkel főznek, ezért lett Bács-Kiskun kedvenc étterme a Zöld Ász

Mint arról nemrég beszámoltunk, hírportálunk Facebook-oldalán tettük fel a kérdést olvasóinknak, miszerint „Lakhelyeteken hova érdemes beülni egy menüre?”. A közel 300 válasz alapján kiválasztottuk Bács-Kiskun vármegye legjobb éttermeit. A szavazás első helyezettje a szabadszállási Zöld Ász Étterem lett, akik nagy örömmel nyilatkoztak nekünk éttermükről.

Bács-Kiskun kedvenc étterme a Zöld Ász

Forrás: zoldaszfogado.hu

A Zöld Ász vezetője mindig is vendéglátásban képzelte el az életét

– Szabó Imre Attila vagyok, 52 éves. Egész életemet a vendéglátás világában képzeltem el, ennek megfelelően alakítottam tanulmányaimat és szakmai pályámat is – nyilatkozta az étterem vezetője. A Kiskunhalasi Vendéglátóipari Iskolában tanult, ami után elkötelezettsége miatt még a pincér mestervizsgát is letette, hogy bővíteni, finomítani tudja ezen a téren tudását, hiszen a szakmai fejlődést mindig is fontosnak tartotta.

A legnagyobb mérföldkő

– Pályám egyik legnagyobb mérföldköve 1997. november 24-e volt, amikor megnyitottuk családi vállalkozásban a Zöld Ász Vendéglőt. Azóta is ezt a vendéglátóhelyet vezetem, ahol igyekszem vendégeim számára barátságos, családias légkört és magas színvonalú kiszolgálást biztosítani – mesélte Szabó Imre Attila.

Ezek után egy új fejezet kezdődött 2003-ban, amikor a Zöld Ász Étterem vendéglővé is vált, ahol 6 fő részére tudtak szállást biztosítani. 2015-ben pedig jelentős átalakítások segítségével energetikailag is korszerűsítették az épületet, amivel elnyerte mai arculatát az étterem.

Miért válhatott az éttermük a legnépszerűbbé a megyében?

– A város szélén fekvő éttermünk már hosszú évek óta népszerű választás mindazok számára, akik meghitt vacsorát szeretnének eltölteni, családi rendezvényeket vagy céges összejöveteleket szerveznek. A különleges atmoszférája és professzionális szolgáltatásaink miatt számos esküvőnek is adott otthont az évek során, így a vendégeink gyakran választják ezt a helyet életük fontos eseményeinek megünneplésére – árulta el a siker titkát a Zöld Ász vezetője.

Elképesztő mennyiségű pacal

Az étterem legnépszerűbb fogásáról is mesélt hírportálunknak Szabó Imre.