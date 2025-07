Erősödik a magyar agrárium, hazánk egyik legmodernebb víziszárnyas telepét adták át Mélykúton – galériával

Szigorú szabályokkal erősítik a hazai baromfiágazatot

Nagy István hangsúlyozta, hogy nemzetközi mércével is a legszigorúbb szabályokat vezetik be, hogy ezzel is biztosítsák a termelés átláthatóságát, valamint a magyar élelmiszeripar legfontosabb értékeit: a minőséget és az élelmiszer-biztonságot. Mindez nemcsak a térségnek ad újabb lendületet a miniszter szerint, hanem tovább erősíti a magyar baromfiágazatot is, amely nemcsak a belföldi ellátásban tölt be meghatározó szerepet, hanem jelentős exportáru-alapot is biztosít. A tárcavezető kitért arra is, hogy a piaci helyzet megtartásához további erőfeszítések szükségesek.

A munka folytatódik

A KAP stratégiai pályázatai révén folyamatos támogatást kapnak az állattartók. Tavaly hirdették meg az állattartó telepek beruházásait támogató felhívást, amelynek kisebb léptékű változatában eddig 209 projekt nyert el összesen 10,7 milliárd forint támogatást. Minden héten jelennek meg az újabb és újabb támogatói döntése A pályázatok sokféle célra voltak igényelhetők: új épületekre, gépekre, energetikai felújításokra, állatjóléti fejlesztésekre és járványmegelőzésre. A kormány célja, hogy minden érvényes pályázatot támogasson, ezzel erősítve a magyar agrárium versenyképességét.