A D-vitamint mindenki ismeri, de ezt a másik ötöt már kevesen, pedig nagy szükségünk van rá nyáron

Közérzetünkön sokat segíthet, ha mindennap támogatjuk egy kis vitaminbevitellel. Nem jelent fáradságot rendszeresen bevenni azt a pár kapszulát, mégis sokan hanyagolják ezt a napi rutint, pedig betegségeket is megelőzhetünk azzal, ha erősítjük immunrendszerünket.

Vitaminok, amiket semmiképp se felejts el nyáron

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A life.hu segítségével összegyűjtöttük a legfontosabb nyári vitaminokat, amelyek erőt adhatnak a nagy melegben.

1. D-vitamin

Ezt a vitamint nyáron ingyen is megkaphatjuk, hiszen ha már elsétálunk otthonról a kisboltba, a napfény segítségével nagyon sok D-vitamint szívhatunk magunkba. Olyan típusú embereknek, akik inkább otthon bújnak el a meleg elől, vagy érzékeny a bőrük a napfényre, nekik ajánlott a kapszulás verzió.

Pozitív hatásai: támogatja a csontok egészségét, segít a fertőzések megelőzésében, és a hormonális egyensúly megtartásához is hozzájárul.

2. C-vitamin

Az immunrendszer legjobb barátja, a betegségek megelőzésében segíthet, emellett kollagén termelésével támogatja a bőrt és a kötőszöveteket.

3. B-vitamin komplex

A hosszú meleg napokon sokat segíthet, ha támogatjuk az energiaszintünket. A B-vitamin segíti a szénhidrátok, fehérjék és zsírok energiává alakítását, támogatják az emésztést, és segít fitten tartani magunkat, és csökkenti a fáradékonyságot szellemi és fizikai téren is.

4. Omega-3 zsírsavak

Ahogy a szervezetünk többi része is, a szívünk is óriási megterhelésnek van kitéve a nyár folyamán. Az omega-3 zsírsavak többféleképp is támogatják a legfontosabb szervünket. Segít a gyulladások és a szívbetegségek megelőzésében, az agyi funkciókat segíti, a memóriát és koncentrációt is javítják, valamint az egészséges bélflóra kialakításához is hozzájárulnak.

5. Magnézium

Az izmok regenerálódását, az idegrendszert és a pihenést segíti a magnézium, ami nagyon jól jöhet a kánikulában.

6. E-vitamin

A bőr védelme kapcsán érdemes minden lehetőséget kihasználni a magas UV-sugárzás időszakában. Az E-vitamin védi a bőrt a nap káros hatásitól, lassítja az öregedést, és az immunrendszert is támogatja.