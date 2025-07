Higanyszennyezett termék került a magyar piacra, idegrendszeri károsodást okozhat a fogyasztása

Az Európai Unió RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) rendszere figyelmeztetést adott ki egy Spanyolországból származó kékcápa steak kapcsán, amelyben a szlovák hatóság határérték feletti higanytartalmat mutatott ki. A visszahívott termék korábban Magyarországra is eljutott, ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnali intézkedéseket kezdeményezett.

Visszahívott termék: magas higanytartalom miatt kivonták a forgalomból a kékcápa steaket

Forrás: Kereskedelem és Fogyasztóvédelem Facebook-oldala

Mit kell tudni a visszahívott termékről?

A kifogásolt terméket a Projekt-Market S.R.O. forgalmazta, és több magyar vállalkozás is átvette. Az NKFH ezekkel a cégekkel már felvette a kapcsolatot, hogy a terméket kivonják a forgalomból, illetve visszahívják a fogyasztóktól.

Ezek a visszahívott kékcápa steak részletes adatai:

Terméknév: Kékcápa-steak csontos, bőrrel, vákuumcsomagolt, fagyasztott

Kékcápa-steak csontos, bőrrel, vákuumcsomagolt, fagyasztott Kiszerelés: 130–300 g/db, 2 db/csomag

130–300 g/db, 2 db/csomag Tételszám: L117810

L117810 Minőségmegőrzési idő: 2026.08.17.

2026.08.17. Származási ország: Spanyolország

Spanyolország Forgalmazó: Projekt-Market S.R.O. (Szlovákia)

Projekt-Market S.R.O. (Szlovákia) Visszahívás oka: határérték feletti higanytartalom

Miért veszélyes a magas higanytartalom?

A higany természetes elem, amely megtalálható a levegőben, vízben és talajban is. A tengeri halak, különösen a nagy testű ragadozók, mint a kékcápa, gyakran halmozzák fel a legtöbb metilhiganyt. Ez a vegyület idegrendszeri károsodást okozhat, különösen a magzati fejlődésre és kisgyermekekre jelent fokozott veszélyt.

Bár a forgalmazott haltermékek higanytartalmát rendszeresen ellenőrzik, jelen esetben az ellenőrzés során az egészségügyi határértéket meghaladó mennyiséget találtak.

Mit tegyen, ha vásárolt a termékből?

Ha Ön az érintett tételszámú kékcápa steakből vásárolt, semmiképpen ne fogyassza el a terméket! A hatóságok azt kérik, hogy az adott csomagot juttassa vissza a vásárlás helyére, vagy érdeklődjön a visszavétel lehetőségeiről a forgalmazónál.

A hatóság nyomon követi a visszagyűjtést és gondoskodik a veszélyes tételek megsemmisítéséről.