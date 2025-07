Nem a párakapu a legfőbb fegyver a hőség ellen, így dolgoznak a locsolóautók a helyiek biztonságáért

A városüzemeltetési munkálatok széles skálán mozognak. Boros Gábor szólt a nyári aktualitásokról, így az utak és a növényzet locsolásáról, a szökőkutakról, a játszóterekről, az útkarbantartásokról és a fák ápolásáról.

A kecskeméti városüzemeltetés szakemberei locsolják az utakat, a növényeket, füvet nyírnak, fákat ápolnak a nagy melegben is.

Fotó: Mózesné-Kiss Ilona

Úton a locsolóautók

Nyáron a kánikulában fontos szerepet töltenek be a locsolóautók. Amikor az országos tisztifőorvos elrendeli a másod- vagy harmadfokú hőségriasztást, akkor plusz feladatként a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. szakemberei el kezdik locsolni a város útjait, portalanítják, hűtik a legforgalmasabb és a legsűrűbben lakott területeken.

A munkálatokat reggel 8 és este 8 óra között végzik. Négy ütemben, megadott útvonalon megy végig egy vagy két gépjármű. Minden nap öt alkalommal töltik újra az autókat a széchenyivárosi záportározóból, ez járművenként körülbelül 40 köbméter vizet jelent.

Párakapuk, szökőkutak

A belvárosban a felfrissülést két párakapu is segíti a gyalogosok számára. Az egyik a Kossuth téren, a másik a Deák téren található. A szökőkutak is – néhány kivétellel – üzemelnek, melyek hűsítik a környezetet, de inni belőlük és fürdeni bennük tilos. Amelyik éppen inaktív, az felújításra vagy javításra vár. Amint elkészülnek, azokat is beindítják. Mindezek mellett van még 46 darab ivókút és vízvételi lehetőség is a város területén.

A növényeket folyamatosan öntözik, gondozzák

A növények számára is fontos az öntözés, rendkívül nehezen viselik a hőséget. A társaság folyamatosan bővíti az öntözőberendezéseket a város területén, jelenleg 58 darab működik teljes kapacitással, hogy az ágyásokba telepített növényzetet megfelelő vízmennyiséggel tudják ellátni. Az új ágyások kialakításakor most már mindenkor csepegtető rendszereket telepítenek. Az öntözőberendezéssel el nem látott növényeket, ütemterv alapján négy öntözőautó látja el vízzel, főként éjszaka. Napközben töltik a öntözőzsákokat, hiszen a közel 6000 facsemete nagy részére már azzal biztosítják a vizet. Vannak olyan városrészek, ahol a lakosság is besegít, melyet ezúton is köszön a társaság.