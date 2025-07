Villogó tűzoltóautók, habparti és koncert várta az érdeklődőket a tűzoltó egyesület napján

A hajósi városháza udvarán és környezetében július 27-én, szombaton megrendezett Hajós Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete Napja az előző évhez hasonlóan rengeteg látogatott vonzott. Az önkéntes tűzoltók nemcsak bemutatták a felszerelésüket és járműparkjukat, de az érdeklődők azt is megtapasztalhatták, mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. A sok program között a gyerekek a vízsugárral való célba lövésben is kipróbálhatták magukat. Számukra természetesen ezúttal is a tűzoltóautók birtokba vétele jelentette a legnagyobb élményt.

Színes programokkal várták a családokat a Hajós Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete Napján

Fotó: Zsiga Ferenc

Bemutatják, hogyan is működik a helyi önkéntes tűzoltóság

– A vártnál is nagyobb látogatottságnak, népszerűségnek örvendő program bizonyosan közelebb hozza a hajósiakat, az értük önzetlenül dolgozó önkéntes tűzoltókat, akiknek az energiájából még arra is futja, hogy évről évre kitűnő programokkal szórakoztassák a hivatásuk iránt érdeklődő gyerekeket és családtagjaikat – mondta az egyik anyuka, aki szerint az önkormányzat és a vállalkozók széles támogatásával megvalósuló tűzoltók napja olyan példa értékű civil kezdeményezés, amelyet már csak a színes gyermekprogramok miatt sem hagyhatott ki a családjával.

– Hajós egy nagyon szép és élhető kisváros, szinte minden szegletében komoly értékek vannak. Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy a helyi önkéntes tűzoltókra a nap 24 órájában számíthatunk, azonnal ott vannak, ahol éppen szükség van rájuk. Három fiam van, így számomra az is fontos, hogy már kiskorukban betekintést nyerjenek a tűzoltók munkájába, átérezzék, milyen férfias dolog, amikor a bajban össze kell fogni, önzetlenül kell segíteni egymáson – mondta egy másik anyuka.

– Ezzel a rendezvényünkkel immár harmadik éve szeretnénk megmutatni a hajósiaknak és az idelátogatóknak, hogyan is működik a helyi önkéntes tűzoltóság.

Megtekinthetik a garázst, az öltözőt, a járműveket, a felszereléseket, személyesen is megismerhetik a tűzoltókat.

Ez volt az egyik apropója a mai rendezvény megszervezésének, a másik pedig, hogy az utóbbi években nagyon sokan támogattak bennünket anyagilag és egyéb módon. Ezt is szeretnénk most megköszönni azzal, hogy közösen jól érezzük magunkat – mondta Bányai Attila, a helyi önkéntes tűzoltók parancsnoka.