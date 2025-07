Titkos kémkedés a zsebedben, ezt műveli a telefonod, miközben nem is sejted!

A sonline.hu hívta fel a figyelmet arra, hogy már mindenféle helyzetben készülhet rólunk felvétel, például egy egyszerű hívás közben is. Eddig is tudtuk, hogy az adatainkra, képeinkre és videóinkra nagyon kell figyelni, de a telefonos csalóknak már nagyon sokáig elér a keze. Éppen ezért jobb, ha megtanuljuk, mit jelent, ha világít egy zöld vagy sárga pötty a telefonunkon.

Ha így villog a telefonunk hívás közben, veszélyben lehetnek az adataink és telefonos csalók áldozatául eshetünk

Forrás: reddit.hu

A telefonos csalók trükkjei

Nagyon kell vigyáznunk azokkal az alkalmazásokkal, amelyeket telefonálásra is használunk, hiszen ezek visszaélhetnek olyan érzékeny adatokkal, amik nagy problémát okozhatnak. Ezek az appok képet és videókat készíthetnek rólunk, valamint bizalmas információkat gyűjthetnek be a beszélgetéseink alapján. De a beszélgetéseken kívül is indokolatlanul használhatják esetenként a mikrofont vagy a kamerát, ami jelentheti azt is, hogy abban a pillanatban éppen lehallgatják a telefonunkat, vagy felvételt készítenek rólunk. A képernyő jobb felső sarkában zöld pötty jelenik meg, ha a kamera aktív, és narancssárga pötty, ha a mikrofon használatban van – nyilatkozta Kiss Balázs informatikus a sonline-nak.

Így védekezhetünk

iPhone-nál és Androidnál is mi határozzuk meg, hogy mikor használhatja egy adott alkalmazás a kamerát és mikrofont. Mutatjuk, hogyan érhetők el ezek a beállítások.

IOS (iPhone)

Beállítások – Adatvédelem és biztonság – Kamera/Mikrofon – itt beállíthatjuk, mikor és melyik alkalmazás használhatja a mikrofont, kamerát.

Android

Beállítások – Adatvédelem – Engedélykezelés – itt is szabályozhatjuk az alkalmazások hozzáférését.

Arról, hogyan lehet felismerni a gyanús appokat, a Sonline cikkében olvashat bővebben.