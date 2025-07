Komoly kihívás előtt állnak a társasházak, egyeztetések kezdődnek a várossal

Összegzik a kéréseket, lehetőségeket

A kecskeméti társasházak érdekvédelmi egyesületét is képviselték a közmeghallgatáson. Elhangzott: lehetetlen küldetés ez a mostani formájában. Szívesen vennék, ha az ő szeptemberi fórumjukra is elmennének a városházi érintettek, hogy egyeztessenek, találjanak megoldást. Ezzel is egyetértett a polgármester. Hozzátette azt is: a következő időszakban begyűjtik a tapasztalatokat, hol és milyen feltételrendszer van, amit nehéz teljesíteni. Ezt rendszerezik. Amit enged a jogszabály, ott módosítanak, amit nem enged és lehetséges a feljebbviteli szervhez fordulni, abban is partnerek lesznek.

Így a következő hónapokban mindenképpen lesz folytatása az ügynek, várhatóan előre lépések is történnek majd.