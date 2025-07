Egyeztetések kezdődnek a társasházi feladatokról, jogszabály-módosítást kezdeményezhetnek Kecskemétről

Mindezen információkat összegezve tudnak továbblépni, és azon pontokban, ahol van lehetőség a változtatásra, akkor jogszabályi módosítást fognak kezdeményezni Kecskemétről. A cél, hogy a végén csak olyan teher legyen a társasházakon, amivel elbírnak.

Közmeghallgatás: összegezte a tapasztalatokat, levonta a következtetéseket

Dr. Fekete Gábor a múlt héten megtartott közmeghallgatás tapasztalatait is megosztotta. A legkülönbözőbb témákban tettek fel kérdéseket, tettek javaslatokat a lakosok, melyekre Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármestertől helyben kaptak is választ. A legkardinálisabb téma a már említett társasházi zöldfelületek fenntartása, gondozása volt, de volt zártkerti ingatlanok művelés alól való kivonása is téma volt. Szó eset dicsérő szavak kíséretében a Halasi úti felüljáró felújításáról, a földes utak karbantartásával, a kerékpársávok fejlesztéséről.

Az alpolgármester úgy vélekedett: abszolút pozitív volt a kimenetele a közmeghallgatásnak.

Voltak politikai természetű hozzászólások is, és voltak ilyen közérintő, becsomagolt beadványok, amelyek valójában politikai tartalmúak voltak, de végül is mindenre megfelelő választ kaptak a lakók.

Fekete Gábor megjegyezte: van egy érdekes tendencia, ami nagyon régóta jellemzi a kecskeméti közmeghallgatást, mégpedig az, hogy a határozat képességét mindig a Fidesz-KDNP frakció biztosítja. Ez azt jelenti, hogy az ellenzéki képviselők nem igazán járnak el ezekre a közmeghallgatásokra. A nyolc képviselőjükből kettő volt jelen. Így ha a Fidesz-KDNP frakció nincs ott szinte majd a teljes létszámban, akkor 100-120 embernek haza kellett volna mennie, nem tudták volna meghallgatni a problémáikat, nem tudtak volna ezekre választ adni.

A kedvezményes strandbelépők egyre népszerűbbek

Dr. Fekete Gábor végül beszámolt az idén bevezetett közalkalmazottaknak szóló kedvezményes áru Széktói Strandra szóló jegyek értékesítési tapasztalatairól. Jó a fogadtatása, egyre többen élnek vele. A fürdőzőknek jellemzően az egyharmada vált minden nap kedvezményes jegyet, eddig már több mint 1300-an kapcsolódtak ki így kedvezőbb áron.