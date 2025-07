Hiába kevesebb a szúnyog, jönnek a permetezők, íme az érintett települések

Az idei kíméletlen időjárás számtalan problémát okozott már – legyen szó az év eleji fagyokról, a hirtelen forróságról vagy a kánikulát megszakító heves viharokról –, amely nem csupán a mezőgazdaságot tépázta meg, komoly anyagi károkat okozott az élet számos területén. Egy pozitívummal azonban mindenképp járt: a szúnyogok száma is jelentősen megcsappant, ugyanis az aszály és a változatos csapadékeloszlás miatt a folyók vízállása rendkívül alacsony. Ez azonban nem jelenti, hogy nem kell védekezni ellenük: a héten a szúnyoggyérítés Bács-Kiskun megyét is érinti.

Bács-Kiskunban a héten várható szúnyoggyérítés

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Ezeket a településeket érinti a szúnyoggyérítés

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának tájékoztatása szerint a szúnyoggyérítési program országosan 61 települést érint, hol biológia, hol kémiai módszert bevetve. A megyében szerdán Kecskeméten végeznek gyérítést mintegy 3000 hektárnyi területen, csütörtökön pedig Kiskunfélegyháza követi, ahol 1100 hektáron történik a védekezés. Bár a program elsősorban a szúnyog lárváit célozza meg, a megyében a Tisza-tó közelsége miatt kifejlett példányok elleni permetszert is bevetnek. Ezt földi úton, a települések lakott részein végzik, platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel. A készítményt nagyon alacsony dózisban juttatják ki az esti és éjszakai órákban, így a méhekre és más nappal aktív rovarokra nincs hatással a beavatkozás.

Házilag is lehet védekezni

A Nemzeti Népegészségügyi Központ arra is külön felhívta a lakosság figyelmét, hogy nem csupán a programban résztvevő szakemberek, házilag bárki tehet a szúnyogok ellen, és ez ajánlott is. A lárvák a közhiedelemmel ellentétben nem csupán tavakban és folyókban teleszenek meg, a kertekben hagyott abroncsokban, kannákban, a ki nem feszített fólia redőiben, sőt le nem csukott garázsban is szaporodnak, főleg az esőzést követő meleg napokon.