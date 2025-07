Szívvel-lélekkel fúj lehetőséget a diákok útjába a SubitoSax Band, a zenekart nemes cél vezérli – galériával

A SubitoSax Band öt lelkes tagból áll: Benedek-Tein Edina, Palotás Tóth Eszter, Földiné Mészáros Orsolya, Süveges Sándor István, Süveges Sándor alkotják. A zenekar megalakulása nem előzmény nélküli, hiszen az együttes tagjai korábban is muzsikáltak már együtt, sőt valamennyien kötődnek a kiskunfélegyházi zeneiskolához: van, aki tanárként, van, aki tanítványként – árulta el az együttes vezetője, Süveges Sándor.

A SubitoSax Band Kiskunfélegyháza új zenekara

Fotó: Beküldött fotó

Szaxofonra specializálódott a SubitoSax Band

Az ötletgazda hangsúlyozta, hogy bár az együttes tagjai más fúvós hangszeren is játszanak, a SubitoSax Bandot a szaxofon varázsának szeretete hívta életre. A hangszer egyaránt népszerű a közönség és a zenészek körében. Mivel a helyi zeneiskolában is egyre sikeresebb a szaxofonos képzés, az együttes célja, hogy fellépési lehetőséget biztosítson a diákoknak, akik így a tanórákon kívül is kamatoztathatják tudásukat.

Süveges Sándor tapasztalata szerint rengeteg gyermek kezd el zenélni a zeneiskolában, de sajnos tanulmányaik előrehaladtával – középiskolában, egyetemen – sokan abbahagyják a zenélést. Sok tehetség kallódik így el. A zenekar vezetője abban bízik, hogy a SubitoSax Band megalakításával sok fiatalnak tudnak lehetőséget biztosítani arra, hogy felfrissítsék tudásukat és, hogy átélhessék a zenélés örömét, a színpadi fellépés adta sikerélményt.

A zenetanulás és a közös muzsikálás hatása gyermekekre

Süveges Sándor, aki korábban zenetanárként dolgozott, kiemelten fontosnak tartja a gyerekek zenei nevelését. Azt vallja, hogy a zenetanulás, a hangszeres játék nem csupán zenei tudást ad, hanem fejleszti a kitartást, a koncentrációt, és segít a kudarcok és sikerek feldolgozásában is, olyan értékeket ad, amelyek életre szólóan hasznosak mindenki számára.

Közösségépítés és fellépési lehetőségek fiatal zenészeknek

A SubitoSax Band magja ugyan öt tagból áll, de koncertjeikre szívesen hívnak vendégmuzsikusokat is. Ez is volt a megalakítás másik fő célja, hogy fellépési lehetőséget biztosítsanak a zeneiskolás fiatalok mellett olyan zenészeknek is, akik eddig csak a maguk örömére muzsikáltak, de szívesen megmutatnák tehetségüket nagyobb közönség előtt is. Az együtt muzsikálás és a nyilvános szereplés élményét így még többen átélhetik.