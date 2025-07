Életmentés a szolgálat közben: nem hagyta magára a sérült gólyát a kiskőrösi rendőr

Kurucz István rendőr őrnagy nemcsak szolgálatban példamutató, hanem az állatok iránti elkötelezettsége is figyelemre méltó. A kiskőrösi rendőr a közelmúltban egy külterületi járőrszolgálat közben figyelt fel egy bajba jutott madárra – a sérült gólya mentése gyors reakciónak és helyi összefogásnak köszönhetően sikerrel zárult – számolt be róla a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Kurucz István rendőr őrnagynak köszönhető a sérült gólya mentése

Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Egy mozdulatlan madár keltette fel a figyelmét

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiskőrösi állományában szolgáló Kurucz István rendőr őrnagy szolgálatparancsnoki teendőit látta el, amikor egy mezőn egy csapat gólyát pillantott meg. Rövid időre megállt gyönyörködni a látványban, ám észrevette, hogy az egyik madár leszakadva a többiektől mozdulatlanul álldogál – mint kiderült, szárnya megsérült.

A sérült gólya mentése nem várhatott

Kurucz őrnagy nem habozott: azonnal megkezdte a sérült gólya mentését. Értesítette ismerősét, Kósa Gyulát, aki a Hortobágyi Madárkórház egyik helyi gyűjtőpontját üzemelteti, és mindössze 15 perc alatt a helyszínre ért. A segítségnyújtáshoz csatlakozott ifj. Harangozó Miklós is. A hármas közös erővel biztonságosan befogta az állatot.

A gólya állapota stabil, de további kezelésre szorul

A sérült gólyát elszállították, jelenleg is megfigyelés alatt áll. Állapota stabil, de további vizsgálatokra és kezelésre lesz szükség. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a madár jó kezekben van, és a teljes gyógyulás reményében gondoskodnak róla.

Egy példamutató történet az állatvédelemről

Ez az eset is jól mutatja, hogy a természetvédelem és az állatok iránti felelősségérzet mennyire fontos, még a rendőri szolgálat során is. A sérült gólya mentése nemcsak gyors helyzetfelismerést, hanem összefogást és gondoskodást is igényelt – amiből most sem volt hiány.