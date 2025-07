Eltűnt a sérült cica, önkénes állatmentő kért segítséget

Összefognak a kecskeméti lakosok a sebesült cicáért, akinek a sérüléseire egy nő lett figyelmes, és most egy Facebook-csoportban kért segítséget. A sebesült cica már egy pár napja nem tűnt fel a szabadidőközpontban a Vízműdombnál, és most őt keresik.

Sebesült cica Kecskeméten

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A sebesült cica orvosi ellátásra szorulhat

A bejegyzés szerint 2-3 éve lakik a Vízműdombnál a vörös cica, akit keresnek, mert komoly sérülésein azonnal segíteni kell. „Mindkét szeme gyulladt, eléggé csúnya, oda lehet a szeme, ha nem kap időben segítséget…. Vagy túl sem éli….Ivaros kandúr, tele a feje friss és régi harci sebekkel, gondolom így betegedett meg” – írta a hölgy a posztjában.

Az önkéntes állatmentő próbált segíteni rajta és elvinni állatorvoshoz, amikor látta milyen súlyos a helyzete, de nem volt nála semmi, amivel elszállíthatta volna az állatot, és később már nem is találta meg. Azt is írta, hogy a macska gyógyszeres kezelését is vállalná, ezért kérte az állatkereső csoport tagjait arra, hogy segítsenek megtalálni a macskát.