Kvíz

Ezek a zenekarok meghódították a világot. Te mennyire ismered őket?

Szereted a Smoke on the watert vagy a Break on Through című dalokat? Ha sokat hallgatsz zenét, ezt a rockzenei kvízt neked találták ki.

Nem csupán a mai fiatalok, de a 60-as, 70-es évek ifjoncai is remek zenéken nőhettek fel. A következő rockzenekarok nemcsak külföldön, de hazánkban is nagy népszerűségnek örvendhettek. Ezek a rockzenekarok meghódították a világot. Te mennyire ismered őket?

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció Bár több olvasónk fiatalkorát hoztuk el, a mai fiatalok előtt sem lehet teljesen ismeretlen a múlt század rockzenéje. Legújabb kvízünkben tíz kérdésre várjuk a választ a rockzenei együttesekről. Ismered a rockzenekarok tagjait?

1. Tudod, melyik zenekar tagja volt Roger Waters? The Doors Helyes válasz Rossz válasz Led Zeppelin Helyes válasz Rossz válasz Pink Floyd Helyes válasz Rossz válasz 2. Tudod, melyik zenekar tagja volt Robert Plant? Syrius Helyes válasz Rossz válasz Led Zeppelin Helyes válasz Rossz válasz The Who Helyes válasz Rossz válasz 3. Tudod, melyik zenekar tagja volt Jon Lord? Deep Purple Helyes válasz Rossz válasz Rainbow Helyes válasz Rossz válasz Whitesnake Helyes válasz Rossz válasz 4. Tudod, melyik zenekar tagja volt Roger Taylor? The Beach Boys Helyes válasz Rossz válasz Queen Helyes válasz Rossz válasz The Kinks Helyes válasz Rossz válasz 5. Tudod, melyik zenekar tagja volt Eric Burdon? The Animals Helyes válasz Rossz válasz The Who Helyes válasz Rossz válasz The Byrds Helyes válasz Rossz válasz 6. Tudod, melyik zenekar tagja volt Jack Bruce? Gerry & The Pacemakers Helyes válasz Rossz válasz Them Helyes válasz Rossz válasz Manfred Mann Helyes válasz Rossz válasz 7. Tudod, melyik zenekar tagja volt Eric Clapton? Cream Helyes válasz Rossz válasz Black Sabbath Helyes válasz Rossz válasz The Hollies Helyes válasz Rossz válasz 8. Tudod, melyik zenekar tagja Keith Richards? The Beatles Helyes válasz Rossz válasz The Pacemakers Helyes válasz Rossz válasz The Rolling Stones Helyes válasz Rossz válasz 9. Tudod, melyik zenekar tagja volt Jim Morrison? The Kinks Helyes válasz Rossz válasz The Doors Helyes válasz Rossz válasz Deep Purple Helyes válasz Rossz válasz 10. Tudod, melyik zenekar tagja volt Angus Young? AC/DC Helyes válasz Rossz válasz Shadows Helyes válasz Rossz válasz The Clash Helyes válasz Rossz válasz

