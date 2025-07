Megszületett szafari park legújabb lakója, a látogatók már meg is csodálhatják

A Facebook-oldalukon adták hírül: kis csacsi született a parkban! A kis szamár jól van, a látogatók is megcsodálhatják.

Csacsi született a Richter Safari Parkban

Forrás: Richter Safari Park Facebook-oldala

A szafari park nagy vonzereje, hogy egész napra tartalmas kikapcsolódást nyújt, az állatok közelsége hihetetlen élményt ad. Az állatok közé kisvonattal és autóval is be lehet menni. A vadállatokhoz pedig a park speciális rácsos autójával juthatnak be a látogatók.

Az elmúlt időszakban nem ez az első gólyahír. Nem régiben írtunk róla, hogy egy igazi kis csoda született a szafari parkban: világra jött egy hófehér, édes kis púpos tevecsikó!