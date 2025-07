Ritkaságok a régi pénzeket felvonultató kecskeméti börzén – galériával, videóval

Fanatikus, lelkes, szakértő gyűjtők mellett amatőr érdeklődők egyaránt megfordultak 37. Numizmatikai Hírös Napon, melyre idén is az ország különböző pontjairól érkeztek. A régi pénzek iránti érdeklődés továbbra is nagyon magas.

A régi pénzek kedvelői gyűltek össze Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba

Elsők között szerették volna látni a kínálatot

A közönséget látva főként a férfiak körében hódít a numizmatika, de néhány hölgy is nagyítóval közlekedve, hozzáértő módon kereste a számára értéket képviselő különlegességeket. A szabad éremcsere-börze kapcsán Berei József főszervező, a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Kecskeméti Csoportjának vezetője elmondta: már nyitáskor sokan várakoztak az ajtó előtt, hogy az elsők között tekintsék meg a ritkaságokat és értékes régi pénzeket is felvonultató rendezvény kínálatát.

Régi pénzek sok-sok évszázaddal ezelőttről

A kecskeméti numizmatikai esemény régóta a legjobbak között szerepel az országos börzék között. Idén is a régi pénzek mennyisége volt a legmeghatározóbb, de emellett plakettek, fegyverek, katonai jelvények, katonai kitüntetések, képeslapok és kártyanaptárok is helyet kaptak. A régi pénzek sok-sok évszázadra tekintettek vissza, egészen Szent István koráig, sőt még akadt Honfoglalás kori érme is. De természetesen –a néhány évtizede még forgalomban lévő – zöld Petőfi tízforintos, kék Dózsa György húszas, a barna Rákóczi ötvenes, a bordó Kossuth Lajos százas vagy a jellegzetes kék Ady ötszázas és zöld Bartók ezresek is kaphatók voltak.