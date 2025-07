Azok a régi balatoni nyaralások! Elevenítsük fel a szép emlékeket olvasóink mámorító fotóival

A régi fotókat nézegetve felelevenedhetnek bennünk a vidám nyaralások, boldog iskolás évek, emlékezetese meghitt pillanatok vagy egyszerűen csak a gondtalan fiatalság. Ezek a képek nem csak emlékek, hanem újraélt pillanatok, melyek most is mosolyt csalhatnak az arcunkra.

Bács-Kiskun vármegyei Olvasóink régi fotói elrepítenek minket sok évtized távlatába

Fotó: Olvasói fotó

Múltidéző régi fotók

Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fotó az ötvenes évek végén készült Ménteleken az iskolásokról

Fotó: Olvasói fotó

Ménteleki iskolások

Kecskemét-Méntelekről Raffainé Hábenczius Zsuzsanna nagybátyjára, Bálint Györgyre emlékezne. A fotó az ötvenes évek végén készült Ménteleken az iskolásokról. Sajnos sokan nincsenek már közöttük, de szép emlékek születtek ezekben az években az iskola tanulói között. Olvasónk bízik benne, hogy lesz, aki felismeri magát vagy családtagját.

Régi fotó a csillagászati szakkörről

Fotó: Olvasói fotó

Csillagászat

Kecskemétről Horák Béla helytörténeti kutató sok kedves emléket és fotót őriz egykori munkahelye, a Bács-Kiskun Megyei Művelődési Központ (ma Hírös Agóra) életéből. Alapító munkatársként 1975 és 1985 között dolgozott ott, sokféle szakkört vezetett, több ezer gyermeknek adta át sokrétű tudását. Ez a fotó a csillagász szakkörön készült.

A Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Körének Nők a kecskeméti amatőr költészetben elnevezésű rendezvénye 2002-ből

Fotó: Olvasói fotó

Költőnők

Kecskemétről Kovács István József költő 2002-es fotója az Erdei Ferenc Művelődési Központban készült a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Körének Nők a kecskeméti amatőr költészetben elnevezésű rendezvényén. A fotón jobbról Olvasónk, az egykori kör elnöke látható, valamint Gressai Ágnes, Mecsei Júlia, Komárominé Sátor Klára költők és még egy hölgy.

Nosztalgikus fürdőzés

Fotó: Olvasói fotó

Fürdőzés

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár régi kedves emlékét idézné fel ezzel a régi fotóval. Az egykori ágasegyházi Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjaival sokat kirándultak, számos fürdőhelyen megfordultak, így Cserkeszőlőn is. Mindig nagyszerűen kikapcsolódtak.