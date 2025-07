Ezektől a fotóktól elönti a nosztalgia, nézze meg, hogyan éltek egykor!

Olvasóink egy-egy régi fotója nemcsak arcokat idéz fel, hanem érzéseket, hangulatokat is. Mások képei is megindíthatnak bennünk valamit – egy régi ruha vagy ikonikus helyszín ismerős lehet, és hirtelen mi is részesei leszünk egy idegen történetének. A képek és emlékek együtt hidat képeznek múlt és jelen között, és segítenek értékelni azokat, akik formálták az életünket.

A régi fotó híd a múlt és a jelen között

Fotó: Szórád István

Múltidéző régi fotók

Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton, Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

A felvétel az 1950-es években készült a ménteleki iskolásokról

Fotó: Raffainé Hábenczius Zsuzsanna

Ménteleki iskolások

Kecskemét-Méntelekről Raffainé Hábenczius Zsuzsanna egy újabb régi iskolás fotóval emlékezik nagybátyjára, Bálint Györgyre, és egyúttal kedveskedik azoknak is, akikkel egy iskolába járt. A kép az ötvenes évek végén készült a ménteleki iskolásokról.

Remek hangulatban telt a kukoricaszedés

Forrás: Bak Antal

Kukoricaszedés

Bócsáról Bak Antal egy régi kedves élményét idézi fel. A 80-as évek végén barátokkal, rokonokkal összefogva szedték a kukoricát. Remek hangulatban teltek ezek a napok, sokat viccelődtek, de közben a munka is haladt. Egyik nap egyik rokonnál, aztán a következő nap a másiknál zajlott a kukoricaszedés. A kiváló minőségű terményt csettegővel és lovaskocsival szállították.

A fotón az ünnepélyes megnyitót tartja Bessenyi István igazgató, mögötte Martel Bartel a Lipcsei Nagyáruház képviseletében, mellette dr. Bartolák Mihály SZÖVOSZ-elnökhelyettes, Brachna János MESZÖV -elnök és Táborosi Gyula, az Alföld Áruház igazgatója

Fotó: Bessenyi István

Áruk baráti országból

Lajosmizséről Bessenyi István a hetvenes évekre emlékezik. Kecskeméten, az Alföld Áruház 1973-ban egyesült a nagykereskedelmi tevékenységű Bács Megyei „SZÖVKER” Vállalattal. Az ALFÖLD Kereskedelmi Vállalatot Olvasónk vezette. Megszervezte a HUNGAROCOOP Szövetkezeti Külkereskedelmi Vállalattal az „Áruk baráti országból” kereskedelmi heteket. Nagy sikerrel hozták be az akkori KGST országokból csere-kereskedelemmel a színes áruválasztékot. 1974-ben elsőként az NDK-ból a Lipcsei Nagyáruház mutatkozott be. A fotón az ünnepélyes megnyitót tartja Bessenyi István igazgató, mögötte Martel Bartel a Lipcsei Nagyáruház képviseletében, mellette dr. Bartolák Mihály SZÖVOSZ-elnökhelyettes, Brachna János MESZÖV -elnök és Táborosi Gyula, az Alföld Áruház igazgatója.