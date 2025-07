Kiskunfélegyházán kapott saját otthont egy nehéz sorsú fiatal – galériával

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az átadón hangsúlyozta: a kormány kiemelt célja, hogy az önálló otthon ne csupán álom, hanem elérhető lehetőség legyen minden fiatal számára. Ennek szellemében indult el az Otthon Start Program, amelyen belül a LÉPJ! egy speciális alprogramként nyújt támogatást azoknak a fiataloknak, akik gyermekvédelmi gondoskodásban nőttek fel.

Otthon Start Program keretében kapott adtak át egy lakást Kiskunfélegyházán

Fotó: Ujvári Sándor

Az Otthon Start Program speciális alprogramja

A LÉPJ! program jelenleg második szakaszában jár: míg az első ütemben 17 lakást adtak át országszerte, a mostani körben további 24 fiatal veheti birtokba saját lakását, főként nagyvárosi helyszíneken. Az előkészületben lévő harmadik szakaszban a tervek szerint még több lakást adnak át, mint az első két ütemben összesen. A programban részt vevő fiatalokat három dolog köti össze: legalább két évig gyermekvédelmi gondoskodás alatt álltak, nem rendelkeznek saját lakással, ugyanakkor állandó jövedelemmel igen.

Kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekvédelmi hátterű fiatalokra

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat által közösen létrehozott MR Lakásalap Nonprofit Kft. küldetése, hogy személyre szabott lakhatási megoldásokkal segítse a válsághelyzetben lévő családokat és fiatalokat. A szervezet saját tulajdonú ingatlanállományát társadalmi célú programok keretében hasznosítja, egyéni élethelyzetekhez igazodva – részletezte az államtitkár.

Major Gábor, az MR egyik ügyvezetője elmondta: a szervezet kezdettől fogva kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi hátterű fiatalokra. A kormányzattal közösen 2025 elején azt a célt tűzték ki, hogy az év során legalább 100 lakást adnak át a LÉPJ! program keretében. Az érdeklődés óriási: a lakásokra ötszörös túljelentkezés tapasztalható. A jelentkezők kétharmada a nevelőszülői hálózatból érkezik, 80 százalékuk harminc év alatti, és sokan most léptek be a munkaerőpiacra. A konstrukció lehetőséget biztosít a lakás hosszú távú bérlésére, majd – a program végén – annak megvásárlására is, amelyhez az MR Közösségi Lakásalap az önrész előteremtésében is segítséget nyújt, kiegészítve a kormányzati támogatást. Így reális esélyt teremtenek a fiataloknak arra, hogy saját tulajdonú otthonhoz jussanak.