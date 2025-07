Újjászülető iskolapadok és élő közösségi kezdeményezések a félegyházi Platán Iskolában – galériával

Szunyi Anikó, Kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskola igazgatója az összefogás kapcsán elmesélte, hogy már évekkel ezelőtt elkezdődött a 40 éves padok és székek cseréje. Az évek során fokozatosan újították fel a tantermek berendezését, ám az egyre növekvő árak miatt lassabbá vált a folyamat.

A közösségi összefogás eredménye az intézmény megkopott iskolapadjainak megújulása

Fotó: Beküldött fotó

– Ezért más alternatívákban gondolkodtunk, már csak azért is mert láttuk, hogy az új padok nem fognak 40 évet kibírni, mint a korábbiak. Úgy döntöttünk, hogy a még használható, de elhasználódott lapú padokat saját kezűleg újítjuk fel — mondta az igazgatónő.

Az együttműködés eredményeként rétegelt lemezeket szereztek be, melyeket a karbantartók méretre vágtak, ezeket pedig Tarjányi Xénia művésztanár vezetésével a diákok festettek színesre. Az elkészült asztallapok visszakerültek a felújított vázakra, így mára az iskola 16 tantermének padjai teljesen megújultak. 12 terembe új bútorok kerültek, a többi osztályteremben pedig a közös munka eredményeit élvezhetik a tanulók.

Épül a kőkígyó

Az iskola közössége nem csupán az épület falain belül gondoskodik a szebb környezetről. Az udvaron is egymást érik a kreatív ötletek. A karbantartók, pedagógusok és gyerekek közösen szépítik a teret. Az egyik legszemléletesebb alkotás a kőkígyó, amely nap mint nap új, színesre festett kövekkel bővül. Bárki hozzátehet egy-egy egyedi darabot, így az udvar díszítése igazi közösségi élmény.

Fűszerkert, háziállatok, madárbarát program

A természet szeretete is hangsúlyosan jelenik meg az iskolai hétköznapokban. A gyerekek Farkas Imréné irányításával gondozzák az iskola fűszerkertjét, miközben aktívan részt vesznek a virágoskert öntözésében, gyomlálásában is. Az állatok gondozása éppúgy a mindennapok részévé vált: az iskola kis lakóira — hörcsögökre, nyuszikra — a nyári szünet alatt önkéntes tanulók vigyáznak otthonaikban, de Cirmi cica, az egykori kóbor macska ma már elválaszthatatlan tagja az intézménynek. Madárbarát iskolaként ügyelnek a madárállomány etetésére, itatására, és rendszeresen karbantartják a kihelyezett odúkat is.