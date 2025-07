Másfél óráig küzdött az óriásharcsával a lajosmizsei tónál, alig bírták felrakni a mérlegre

Egy szenvedélyes bojlis horgász álma vált valóra július 8-án Lajosmizsén, a Pozsár horgásztónál. Nem várt tömegű óriásharcsa akadt Kasza Illés horgára – számolt be a pecaverzum.hu.

A kifogott óriásharcsa mérete és tömege elképesztő

Forrás: pecaverzum.hu

Az óriásharcsa kifogása nem kis feladat volt

Kasza Illés már kiskorában is horgászott édesapja társaságában, mára pedig már ez az, aminek segítségével igazán ki tud kapcsolódni, és el tudja felejteni a hétköznap problémáit, a stresszes helyzeteket. A célja, hogy kapitális méretű öregpontyokat csaljon horogra.

A 60 órásra tervezett horgászat a lehető legoptimálisabban alakult. Szokás szerint jöttek kezdetben a pontyok, amikor egyszer csak megtörtént a csoda. Épp a csalikat akarta frissíteni, és azokat rá is emelte a botra, amikor elindult a hal, és megkezdődött a másfél órás fárasztás. Egész végig érezte, hogy nem ponty van a horog végén, ő inkább tokhalra vagy harcsára gondolt.

Hihetetlen tömeg

Az óriásharcsát alig bírták ráemelni a mérlegre, de végül kiderült, hogy 50 kiló feletti a súlya a halnak. A továbbiakban kifogott meg egy 21 kilós tőpontyot is. Korábbi rekordja a pontyok tekintetében 23,90 kiló volt. Kiemelte azonban, hogy ők mindig kíméletesen bánnak a nagy pontyokkal, és vissza is szokták engedni, hogy másoknak is örömet okozhasson a kifogásuk.