Lélegzetelállító égi pillanatot kapott lencsevégre a város fölött egy helyi fotós

Különleges látványban volt része azoknak, akik vasárnap kora délután az eget kémlelték a hírös város felett. Két óriás utasszállító repülőgép tűnt fel az égen, és első pillantásra úgy tűnt, mintha szinte összeérve, tökéletes szinkronban suhannának át a felhők fölött. Az égi „kettős táncot” azonban nem csak a szerencsések láthatták: egy profi fotós elképesztő felvételt készített a két óriásgépről.

Két óriásgép tűnt fel Kecskemét egén, olyan volt, mintha összeérnének

Forrás: Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal

A nem mindennapi pillanatot a Tudásmorzsák a repülésről nevű Facebook-oldal osztotta meg, ahol azt is megtudhattuk: a képet egy kecskeméti lakos, Fejér László örökítette meg teleobjektívvel. Az ilyen objektívek akár milliós értéket is képviselhetnek, és mint most is kiderült, valódi varázslatra képesek, hiszen olyan részleteket is megmutatnak, amelyek szabad szemmel szinte észrevehetetlenek.

A két óriásgép szinte egymáshoz ért

A fotón a dubaji Emirates A380-as gépe halad át felül, míg alatta az Aerologic Boeing 777-ese tart Delhiből Nottingham felé. A kép csalóka: bár a két gép olyan, mintha majdnem összeérne, valójában több mint 1200 méter volt köztük a függőleges távolság. A felső gép mintegy 12 200 méter magasan, az alsó körülbelül 11 000 méteren repült, a szög, a fényviszonyok és a perspektíva azonban egy meghökkentő illúziót hozott létre.

A kommentelők szerint a jelenet szinte olyan volt, mintha egy madár fiókája pihenne meg repülés közben az anyamadár hátán.