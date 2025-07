Nem foglalta még le az utazást? Mutatjuk a legjobb last minute nyaralási tippeket!

Ha még nem foglalt utazást, de egyre jobban csábítja a tengerpart vagy a hegyek szépsége, most lehet, hogy épp jókor van jó helyen, ugyanis összegyűjtöttük a legfontosabb nyaralási tippeket. A last minute nyaralások szezonja elindult, és az IBUSZ szakértői szerint most sem csak azok csapnak le az ajánlatokra, akik spórolni szeretnének.

Last minute nyaralási tippek az IBUSZ kecskeméti irodájától

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Nyaralási tippek rugalmas nyaralóknak: most éri meg igazán utazni!

A last minute utazás nemcsak olcsóbb, de sokszor izgalmasabb is lehet, mint a hónapokkal előre tervezett pihenés – derült ki az IBUSZ kecskeméti irodájának válaszaiból. Azok, akik képesek gyorsan dönteni és nem ragaszkodnak merev szempontokhoz, akár valószínűtlenül jó ajánlatokra is lecsaphatnak.

Miért választják sokan a last minute nyaralást?

Sokan az árak miatt figyelik a last minute utazásokat, de az IBUSZ tapasztalatai szerint ez csak az egyik ok. Egyesek nem tudnak vagy nem szeretnek előre tervezni, míg mások éppen azt élvezik, hogy a nyaralás megszervezése is spontán kaland. A kevesebb választási lehetőség pedig nem feltétlenül hátrány, sőt: könnyebben döntenek azok, akik nem akarnak órákon át szállásokat böngészni.

Belföldön is hódít a last minute

Magyarországon a vízparti és hegyvidéki úti célok a legnépszerűbbek a last minute utazásokat keresők körében. A Balaton és a Tisza-tó idén is tarol, de egyre többen keresik a wellness-szolgáltatásokkal kombinált szállásokat is, különösen, ha az időjárás kiszámíthatatlan.

Külföld: Görögország, Törökország, Spanyolország vezetik a listát

Aki repülőre pattanna, annak az utazási irodák – így az IBUSZ is – elsősorban Görögországba, Törökországba és Spanyolországba kínálnak last minute csomagokat. Ezekben benne van a repülőjegy, a transzfer, a szállás és gyakran a helyi programok is, vagyis gyakorlatilag semmit nem kell szervezni, csak indulni.

Kik utaznak leggyakrabban last minute?

A last minute utazás főleg a fiatalabb és középkorú utazók körében népszerű, de egyre több egyedülálló és kalandvágyó nyugdíjas is él vele. A családosoknak nagyobb kihívás lehet, mivel nehezebb időpontban és szállásban is kompromisszumot kötniük, de nem lehetetlen!