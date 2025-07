Nyaralás utáni depresszió: valós probléma vagy csak túlreagáljuk?

Post-holiday blues. Így nevezik a nyaralás utáni depressziót. Az érzést, amely akkor jöhet el, amikor egy régóta várt, sokat tervezett nyári szabadság véget ér és vissza kell menni az irodába, újra kell kezdeni a mindennapi mókuskereket. A nyaralás utáni depresszió gyakran nem is maga a vakáció elmúlásáról szól, hanem arról, hogy újra szembesülünk a minket terhelő feladatokkal és a rutinszerű életvitellel.

A nyaralás utáni depresszió a nyári vakáció után alattomosan jelentkezhet

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A nyaralás utáni depresszió normális, de egy ponton túl kezelni kell

A vakáció után felbukkanó belső feszültséget fontos felismerni és kezelni.

– A nyaralást követő lehangoltság normális érzelmi állapotnak mondható, de csak egy pontig – nyilatkozta nekünk Bánsági Elza kecskeméti szakpszichológus.

A tünetek:

lehangoltság

motivációhiány

fáradékonyság

alvászavarok

szorongás

társas visszahúzódás

A szakember elmondta, ha nyaralás után ezek a tünetek két hétnél tovább fennmaradnak, esetleg mélyülnek, komolyodnak, érdemes felkeresni egy szakembert.

Miért alakulhat ki ez a szorongató érzés?

Bánsági Elza szerint e jelenségnek egyszerűbb és komplexebb okai is lehetnek. Az egyik legegyszerűbb ok az, hogy egy nyaralás nagyon intenzív élmény, érzelmileg és fiziológiásan is. Ezután a munka nagy váltás tud lenni, mert az feszesebb, monotonabb, esetleg tele van stresszel. Sőt, egy nyaralás fizikálisan is kimerítő tud lenni, meg kell birkózni az utazással, időeltolódással, étkezési szokások változásával, programdömpinggel.

– Ugyanezt meg lehet említeni pszichés, érzelmi szempontból is, hiszen a legtöbb nyaralás során sok társas kapcsolódásban van részünk. Ha ezek nagyobb része többnyire pozitív, még akkor is lehet velük telítődni, de olyat is hallottunk már, hogy a vakáció nemcsak a pozitív szociális társas ingerekről szól – mondta Bánsági Elza, aki az ennél bonyolultabb okokat is megemlítette.

Ennek egyik ékes példája a csalódás. Jellemző, hogy hetekkel, hónapokkal a nyaralás előtt már tervezget az ember, elvárásokat fogalmaz meg és a tökéletességre törekszik: minden program sikerüljön jól, mindig mindenki érezze jól magát. Ilyen viszont nincs.