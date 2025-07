Kimutatták a koronavírus új, Nimbus variánsát Magyarországon

A koronavírus új változata, a WHO által is figyelt Nimbus variáns, már Magyarországon is jelen van – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 2025. július 28-ai, MTI-nek eljuttatott közleményéből.

Fotó: Getty Images / Illusztráció

A Nimbus variánst a szennyvízből mutatták ki

A koronavírus Nimbus variánsát Magyarországon a szennyvízminták elemzése során azonosították. Az NNGYK szerint a június–júliusi enyhe emelkedés a szennyvízben mért örökítőanyag-koncentrációban feltehetően ezzel az új mutációval hozható összefüggésbe.

A közlemény szerint a SARS-CoV-2 vírus továbbra is alacsony szinten cirkulál hazánkban, és nincs jele egy újabb járványhullámnak.

Mit kell tudni a Nimbus variánsról?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Nimbus variánst „monitorozandó változatként” tartja számon. A jelenlegi adatok alapján nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint a korábbi vírusvariánsok.

Jellemző tünetei:

köhögés

torokfájás

orrdugulás

fejfájás

fáradtság

ritkábban: láz, hányás vagy hasmenés

A korábbi oltások továbbra is hatékony védelmet nyújtanak a súlyos megbetegedés ellen – emelte ki az NNGYK.