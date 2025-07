Egyetem nélkül nincs jövő, Kecskemét ipara számol a Neumann-nal

A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után megerősítést nyert: a Neumann János Egyetem továbbra is növekvő hallgatói érdeklődésnek örvend, és ezzel kulcsszerepet játszik Kecskemét gazdasági jövőképének formálásában. Gaál József, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a város nemcsak számol az egyetemmel, hanem hosszú távon épít rá.

Villamosmérnöki alapképzés indul a Neumann János Egyetemen

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

„Egy intézmény nemcsak érték, hanem befektetési szempont is. Egy város ereje nem csupán közútjaiban, épületeiben vagy ipari számaiban mérhető, hanem abban is megmutatkozik, hogy képes-e hosszú távon gondolkodni, képes-e közösséget építeni a tudás köré. Kecskemét az egyeteme által pontosan ilyen város!” – hangsúlyozta lapunkhoz eljuttatott közleményében Gaál József, aki nemcsak a kamara elnöke, hanem a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja és Kecskemét alpolgármestere is.

Rekordmértékű hallgatói létszámnövekedés a Neumann János Egyetemen

Az egyetem rekordmértékű hallgatói létszámnövekedése nem csupán statisztikai adat: ez a gazdaság és az ipar számára is stratégiai jelentőségű. A térségben zajló több mint tíz aktív ipari fejlesztés – a logisztikától az élelmiszeriparig – egyértelműen a Neumannra épít, mint tudástermelő partnerre.

A duális képzési rendszer nemcsak a hallgatók, hanem a befektetők számára is versenyelőnyt jelent. A vállalatok bizalommal fordulnak az egyetem felé, mert tudják: ha új szakmai kihívások jönnek, a Neumann gyorsan és hatékonyan tud reagálni rájuk.

Új karokra, új képzésekre lesz szükség

„Kecskemét ma már nemcsak országos, hanem nemzetközi verseny résztvevője. Egy geopolitikai és gazdasági erőtérben helyezkedik el, amit sokan irigyelnek, és ki kell mondani, sajnos sokan nem néznek jó szemmel. A város egyik legérzékenyebb pontja az egyetem, amely intézményt nem gyengíteni, hanem erősíteni kell! Iparkamarai elnökként és kurátorként is úgy látom, hogy az ötezer fős hallgatói létszám elérése fontos mérföldkő, de a vízió nem állhat meg itt. Ha az ipar kívánja, akkor új karokra, új képzésekre és még több hallgatóra lesz szükség. A város és a gazdasági szereplők felelőssége, hogy ezt támogassák.” – fogalmazott Gaál József.