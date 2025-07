Töretlen a Neumann János Egyetem népszerűsége a diákok körében

Szerdán kiderültek a sokak által várt felvételi ponthatárok. A hagyományokhoz híven Kecskeméten is Pont Ott Parti keretében várták együtt a leendő hallgatók az eredményeket. Bár vannak, akik továbbállnak és más városban folytatják a tanulmányaikat, a kecskeméti egyetem is példátlan népszerűségnek örvend. A Neumann János Egyetem új hallgatók sokaságával bővül, megdöntve az eddigi rekordokat.

Töretlen a Neumann János Egyetem népszerűsége

Fotó: Bús Csaba

A Neumann János Egyetem rekordot döntött

A július 23-án közzétett felvételi eredmények alapján több mint 1650 hallgató csatlakozik az egyetem különböző területeire, így az összlétszám az 5000 főt is meghaladja. A legnépszerűbb szakok a GAMF Műszaki és Informatikai Kar alapképzései – több mint 1100 új hallgatóval – így a nappali tagozatosok létszáma több mint 12 százalékkal meghaladja a tavalyiakat. A Gazdaságtudományi Kar közel 400 fővel gazdagodott, ez mutatja a klasszikus közgazdasági és menedzsment szakok mellett a digitális gazdasághoz, a vállalkozásfejlesztéshez és az üzleti innovációhoz, valamint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó területek iránti egyre nagyobb lelkesedést is. A Kertészei és Vidékfejlesztési Kar öt évvel ezelőtti létszáma megháromszorozódott, így ez a terület is felívelőben van.

Az intézmény közleménye szerint az első helyen megjelölt és oda bejutott hallgatók létszáma a Neumann János Egyetemet országos szinten az első helyre repítette idén.

Aki nem érte el a kellő ponthatárokat, annak sincs veszve az ügye, önköltséges képzésekre a pótfelvételi keretében még lehet jelentkezni, és a tandíjat közel 50 százalékban támogatja az ECO ösztöndíj program is.