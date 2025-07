Veszélyes! 20 perce

Kiderült: ezt a 3 élelmiszert már kivonták a forgalomból, de sokan még mindig eszik

A hatóságok az elmúlt hetekben több terméket is visszahívtak a boltok polcairól, ám ezekről nem tud mindenki: ott lapulhatnak még a kamrában. Cikkünkben a Nébih figyelmeztetése alapján a három legfontosabb érintett terméket mutatjuk be – és azt elmondjuk, mit tehetsz, ha nálad is van belőlük.

Az elmúlt hetekben több fontos élelmiszerbiztonsági figyelmeztetést adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a fogyasztóvédelmi hatóság.

Ezek a termékek most lekerülnek a boltok polcairól. A Nébih figyelmeztet: ezeket a termékeket ne edd meg!

Forrás: Illusztráció/shutterstock.com Íme a Nébih visszahívásai: 1. Vietnámi leveskockák – szójamentes csomagolás, de szójatartalom Termék: Bao Long Pho Leveskocka és Bao Long Pho Leveskocka Csirkehús Ízesítéssel. Probléma: nem jelölték, hogy szójaallergén tartalmú. Mi történt: a Nébih azonnal elrendelte a forgalomból való kivonást – a terméket több magyar bolt forgalmazta – ne fogyaszd el! Mit tehetsz? Ha van otthon, vidd vissza az eredeti vásárlás helyére, kérdd vissza az árát, vagy cseréld be más termékre. 2. Pomz márkájú pattogatott kukorica – határérték feletti PFOA és PFDA prekurzorok jelenléte a csomagolóanyagban Termék: Popz popcorn – többféle ízesítés. Probléma: határérték feletti PFOA és PFDA prekurzorok jelenléte a csomagolóanyagban. Azonosító: tételszám L099, L106, L103. Minőségmegőrzési idő: 2026.04. Kockázat: A PFOA (perfluoroktánsav) és a PFDA (perfluordekánsav) úgynevezett „örök vegyi anyagok”, amelyek nagyon lassan bomlanak le a környezetben és az emberi szervezetben. Hosszú távon hormonális zavarokat, immunrendszeri problémákat, sőt egyes tanulmányok szerint daganatos megbetegedéseket is okozhatnak. Mit tehetsz? Ellenőrizd, van-e ilyen termék otthon, ha igen – ne fogyaszd el, vidd vissza a boltba, vételár visszatéríthető! 3. Tojásos tészta – hamis jelölés veszélye! Termék: JÁRMI tojás nélküli száraztészta, 500 g, szélesmetélt. Probléma: bár tojás nélküliként árulták, valójában tojást tartalmaz. Azonosító: minőségmegőrzési idő 2026.10.08., tételszám 08 10 2026. Kockázat: tojásallergiások számára allergiás reakciót okozhat. Mit tehetsz még? Ellenőrizd a kamrádat: keresd meg a fenti termékeket – ha van belőlük, ne fogyaszd el őket! Vidd vissza a boltba, a Nébih felhívása szerint vételi bizonylat nélkül is visszafizetik a termékek árát. Korábban több cikkünkben foglalkoztunk termékvisszahívásokkal, melyek mindenki számára hasznosak lehetnek!



