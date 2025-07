Ez nem csak fejfájás – életet menthet, ha időben lépsz

Bár a legmelegebb évszak sokak számára a strandidőt és a fesztiválszezont takarja, a nyári hónapok sokaknak kihívásokkal jár. Többek jellemzően nehezebben alszanak, rosszabb az étvágyuk, fáradékonyabbak, a melegfrontra érzékenyekről még nem is beszélve. A legnagyobb egészségügyi gondot azonban a közvetlen napfény jelenti, melynek ereje már egy kint töltött óra után is megviseli a testet. Tipikus nyári betegségek ebből adódóan a napszúrás és hőguta is - bár hasonlóak, de a kettő nem ugyanaz.

A napszúrás és hőguta komoly következményekkel járhatnak, ne várja meg, míg beüt a baj!

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mi a különbség napszúrás és hőguta közt?

Mindkettő esetben a testhőmérséklet megemelkedéséről van szó, azonban napszúrás esetén ez egy fokkal enyhébb, mint hőgutánál. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint: napszúrás akkor léphet fel, ha huzamosabb ideig éri a tűző nap a fejet, ennek következtében az a többi testrészhez képest melegebb lesz. Jellemzően

fejfájással,

émelygéssel,

szédüléssel

és kábultsággal jár.

A hőguta már egy fokkal súlyosabb, itt a test maghőmérséklete emelkedik 39,5 fok fölé és a verejtékezés is leáll. Gyakori tünetei

a bőrpír,

kiduzzadó erek,

erős szédülés

és hányinger.

Ez utóbbi súlyos esetben akár életveszélyes is lehet.

Mi a teendő, ha bekövetkezik a baj?

Bármelyikről legyen is szó, az elsődleges cél a beteg testhőmérsékletének csökkentése, bármelyikről is legyen szó. Célszerű az érintett személyt hűvösbe vagy legalább árnyékba vinni, a ruháit levéve locsolni a testét és folyadékot pótoltatni vele. Ez lehetőleg víz legyen – a legjobb, ha enyhé sós – vagy üdítő, alkohol semmiképp sem! Komolyabb esetben érdemes minél előbb érdemes mentőt hívni, mert minden perc számíthat.

A megelőzés a legjobb gyógyír

Nyilván vannak elkerülhetetlen szituációk, de mindent, ami lehetséges meg kell tenni a kánikula elleni védekezés során. Veszélyes hosszú ideig a tűző napon tartózkodni, hisz a közvetlen napfény a legnagyobb gond, ha teheti világos színű kalapot hordjon. Ha lehet, kerülje a hosszabb autóutakat is, hisz akár 60 fokot is elérheti benn a levegő hőmérséklete. Bármekkora útra is indul, vigyen bőségesen folyadékot magával!