Földrengések és egy villámcsapás nyomait is el kell tüntetniük, szépül a Nagytemplom – galériával

A kecskeméti Nagytemplom felújítása látványos szakaszához érkezett: hamarosan végleg eltűnik az állványzat, és teljes pompájában tárul a városlakók és turisták elé a megújult homlokzat. A Rádió 1 Gong Téma című műsorában Faragó Miklós műsorvezető beszélgetett Vörös Márta főépítésszel a munkálatok részleteiről, rejtett hibákról, extra költségekről és arról, mi vár még a szakemberekre a templom körül.

A kecskeméti Nagytemplom felújítása a végéhez közeledik

Fotó: Bús Csaba

Fehér lepel a homlokzaton

Bár az állvány már elkezdett lefelé haladni, a Nagytemplom homlokzatát jelenleg fehér lepel borítja. Mint azt Vörös Márta elmondta, ennek praktikus oka van: a lepel védi a munkaterületet és az anyagokat a túlzott napsütéstől, valamint az ott dolgozók hőterhelését is csökkenti. Emellett segít megóvni a frissen felrakott elemeket a gyors kiszáradástól, repedésektől.

Újjáépült erkély és történelmi károk nyomában

A templom egyik leghíresebb erkélyét teljes egészében újra kellett építeni. Ez az az épületrész, amely 2023-ban egy rejtett szerkezeti hiba következtében részben leszakadt. Mint kiderült, az erkélyt alkotó vörös tardosi mészkőlemezek alá korábban puhább kőzetet – feltehetően fertőrákosit – használtak, amely nem bírta a terhelést és az időjárás viszontagságait.

A szakembereknek nemcsak az idő nyomaival kellett megküzdeniük: korábbi földrengések és még egy 19. századi villámcsapás is maradandó károkat okozott a templom szerkezetében, amelyek most újra napvilágra kerültek.

Több lett a munka, mint amire számítottak

Ahogy a főépítész hangsúlyozta: a projekt során több olyan plusz feladat is adódott, amelyre eredetileg nem számítottak. A torony törzsének teljes újrafestése, az erkélyek cseréje, valamint a korrózió okozta rejtett hibák mind extra költségekkel és időbeli csúszással jártak. Ez azonban elkerülhetetlen volt ahhoz, hogy az épület hosszú távon is biztonságos és esztétikus maradjon.

Egyre látványosabb a templom

A torony csúcsa már megújult, és a bádogos munkák is a végéhez közelednek: a timpanon, a főpárkány, valamint azok fém záróelemei is cserére kerültek. A szakemberek most szakaszonként bontják le az állványt, miközben a restaurált szobrokat is fokozatosan visszahelyezik a homlokzati fülkékbe. A cél, hogy hamarosan újra teljes szépségében látható legyen a Nagytemplom homlokzata.