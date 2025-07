Komoly szigorítás vár a dízelautókra, sokan lemondhatnak a sikeres műszaki vizsgáról

Több európai uniós országhoz hasonlóan Magyarországon is kötelezővé teszik a műszaki vizsgákon a részecskeszámlálóval végzett ellenőrzés bevezetését. A kormány már be is szerzett több ilyen eszközt műszaki vizsgaközpontok részére.

Az érvényes műszaki vizsga megszerzése nehéz küzdelem lesz azoknak, akik szeretnek trükközni

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mi az a DPF részecskeszűrő?

A DPF részecskeszűrő egy kipufogórendszerbe épített alkatrész, amely a dízelmotorok által kibocsátott koromrészecskék kiszűrésére szolgál. Ezek a részecskék környezet- és egészségkárosítóak, ezért fontos a kiszűrésük.

Sokan viszont „kiüttetik” az autójukból ezt. Hogy miért? – Ezeket a részecskeszűrőket azért üttetik és programoztatják ki, illetve szerelik le sokan, mert ez egy nagyon drága alkatrész. Ennek a cseréjét akarják ezzel kiküszöbölni, hogy később se legyen ebből probléma – mondta a baon.hu-nak Zsigó Máté, a Magyar Autóklub kecskeméti állomásának egyik műszaki vizsgabiztosa.

Vége a trükközésnek

A DPF részecskeszűrő természetesen kötelező, ezt eddig is igyekeztek ellenőrizni több-kevesebb sikerrel. Nos, e jellemző trükk leküzdésére vezetik be a részecskeszámlálóval végzett ellenőrzéseket.

– Eddig olyan füstkamrát használtunk, ami a kibocsátott káros anyagot átvilágította egy lámpával és a másik oldalon egy érzékelő érzékelte, hogy mennyire veszi el a fényét ennek a lámpának. Ezeket fogják lecserélni olyan eszközökre, amely a részecskekibocsátást méri. Ezzel tudják kiszűrni azokat a dízelautókat, amikben ki van ütve a részecskeszűrő, illetve ki is van programozva, hogy ne jelezzen az autó hibát. Ha ez a trükközés megtörtént, a gyárilag beépített koromszűrés megszűnik – nyilatkozta Zsigó Máté. Egyébként a tapasztaltabbak számára akár szemmel is látható a kipufogónál, ha az autóban nincs benne a szűrő.

Ez érinti a dízelautók többségét, a műszaki vizsga megszerzése nehezített pálya lesz

A magyar autók nagy többségénél ki van ütve, ki van programozva vagy ki van szedve a részecskeszűrő. Zsigó Máté szerint a szűrő visszaalakítása horribilis összeg, akár a millió forintot is elérheti. Ráadásul általában azok trükköznek ezzel, akiknek nincs pénze arra, hogy adott esetben cserélje a szűrőt tényleges hiba esetén.