Nincs hova menekülniük, a tápanyaghiány miatt rég nem látott mértékű a méhpusztulás

A kánikulát csak ritkán megszakító csapadék pillanatokon belül felszáradt és továbbra is krízisben a mezőgazdaság. Nem csupán a növények vannak szorult helyzetben, az állatok, akik belőlük táplálkoznak, szintén veszélyben vannak, köztük a méhek pedig már ezen kívül is számtalan csapást szenvedtek el idén. A méhészek aszályos területeikről rendszeresen elvándorolnak, de egyre kevesebb olyan hely van, ahova vihetnék méheiket. Kisjuhász Krisztián, a ladánybenei Kisjuhász Méhészet tulajdonosa nemrég közösségi oldalán közzétett videójában fejtette ki aggodalmait.

A méhészek aszály elől menekülve keresnek vándortanyát, de alig maradt már erre alkalmas hely – tudtuk meg Kisjuhász Krisztiántól

Fotó: Kisjuhász Méhészet

Régóta küzdenek a méhészek

A vándorlás évek óta bevált szokás, a méheket ilyenkor éppen virágzó növényekben gazdag területekre, ideiglenes vándortanyákra költöztetik. Van, hogy 100 vagy akár 200 kilométerre el kell vinni a méheket, ami komoly költséget, egy idényben akár több százezres forintot is jelent. A tavalyi és azt megelőző évi aszályok, a méhek nyugalmi időszakát megzavaró enyhe tél és az idei rég nem látott mértékű méhpusztulás pedig már önmagában is hatalmas terhet ró a méhészekre. Az utóbbi évek aszályos időszakai miatt azonban egyre nehezebb erre alkalmas területet találni.

Miért szükséges mindez?

A méheknek két fő tápanyagra van szükségük, melyeket a virágzó növényekből nyernek: nektárra és virágporra. Ezek nem csupán a méz termelése miatt elengedhetetlenek, hanem meghatározzák azt is, mennyit tudnak ezekből elraktározni, mennyire lesznek télen ellenállóak. Ezek hiányában, ahogy az emberekre is igaz, ha nem megfelelően étkeznek, könnyen hiánybetegségek alakulnak ki. A tavalyi aszályos év után jelentősen legyengültek, régóta példátlan mértékű méhcsalád – számos helyen a populáció több mint 50 százaléka – el is pusztult. Hogy biztonságban tudjanak telelni és továbbra is fennmaradjanak, elengedhetetlen megerősödniük – mondta Kisjuhász Krisztián.

Kiszáradt világ

Kisjuhász Krisztián videójában Csongrád megye egyik egykor vízben gazdag árterületét mutatja éppen, ami ma már csak árnyéka önmagának, kopár, elszáradt pusztaság. Sokáig ide hordta méheit, ha otthonában már elvirágoztak a növények, itt bőven volt nekik elég tápanyag. Az aszály keze azonban már nem csupán a Homokhátságot, a Duna-Tisza közét sújtja, az egész országban tűnnek el a növényeknek, állatoknak ideális, vizes élőhelyek. A Kisjuhász Méhészet tulajdonosa hangsúlyozta, a klímaválság már nem csak a jövőt veszélyezteti, tenni kell ellene, hogy a jelent is megmentsük.