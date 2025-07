Most először kóstolhatod meg Magyarországon a McDonald’s lila finomságát

Soha nem volt még kapható Magyarországon, most viszont végre bemutatkozik a hazai éttermekben is a Grimace Shake – a McDonald’s ikonikus, lila kabalafigurájáról elnevezett, áfonyás ízvilágú hűsítő ital. A különleges shake promóciós grafikával ellátott pohárban és színben passzoló szívószállal érkezik, kizárólag 0,41 literes kiszerelésben, korlátozott ideig.

A McDonald’s kínálata itthon is bővül

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Egyedi ajánlat kuponnal

A shake debütálásához exkluzív promóció is tartozik: a McDonald’s mobilapplikációjában elérhető kuponnal 2.990 forintért lehet hozzájutni a Grimace Shake + Grimace mintás zoknicsomaghoz. A limitált kiadású zokni két méretben is elérhető: 35–39 és 40–44 között. A kupon csak az alkalmazáson keresztül váltható be, így érdemes idejében letölteni, ha valaki nem szeretne lemaradni.

A McDonald's shake-kínálata bővül

A McDonald’s shake-kínálata ezzel az új ízzel még változatosabb lett: jelenleg elérhető a vaníliás, csokis, epres, kávés és most már az áfonyás Grimace Shake is. sajnos azonban a Mandiner cikke alapján nincs jó hírünk a kávékedvelőknek: az új shake bevezetésével megszűnik a McDonald’s kávés shake-je, így aki eddig ezt választotta, most új ízek felé fordulhat.

Kiskunhalas is csatlakozik

A McDonald’s-láz Kiskunhalast is elérte: a városban hamarosan Meki nyílik, Drive egységként várja majd a vendégeket. A helyiek már régóta várták a gyorsétteremlánc megérkezését. A megnyitás dátumáról ebben a cikkünkben írtunk.