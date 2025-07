Történelmi válságban a magyar méhészetek, őszig érdemes lépnie annak, aki mézet akar enni idén

Miért fontos a hazai méz?

A magyar méz világszinten is elismert minőségű, ráadásul a hazai méhészetek munkája nemcsak az élelmiszer-ellátást szolgálja, hanem kulcsszerepet játszik a beporzásban és az ökoszisztéma egyensúlyában is. Amikor a méhek gyengélkednek, az a termőföldeken, gyümölcsösökben és zöldségtermesztésben is megmutatkozik.