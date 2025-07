Vége a halálos kórnak, ismét fellélegezhetünk

A vírus időszakos megjelenése komoly gazdasági károkat okoz a magyar baromfiágazatnak. Legutóbb februárban mutatták ki a madárinfluenza-vírus jelenlétét Bács-Kiskunban. Az elmúlt hónapokban Pest, Békés, Csongrád-Csanád, és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is találtak beteg állatokat, Kecskeméten a kisállatvásárra is tilalmat vezettek be, úgy tűnik, a kór végre a múlté.

A madárinfluenza már a múlté, ismét beindulhat a baromfikereskedelem

Magyarország madárinfluenza-mentes

A madárinfluenza kapcsán a legtöbb fertőzés Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegyében fordul elő, ahol különösen magas a baromfitartó telepek sűrűsége. Az Állategészségügyi Világszervezet viszont közölte, Magyarország mentes a magas patogenitású madárinfluenzától. Ez lehetővé teszi, hogy élő baromfival és baromfitermékekkel akadálytalanul lehessen kereskedni az egyes harmadik országokkal – írja a Nébih.

Dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvos hivatalos értesítést küldött a partnerországok illetékes hatóságainak az importkorlátozások feloldásáról. A harmadik országokkal folytatott kereskedelemre vonatkozó legújabb információk 2025. július 21-től elérhetők a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján ide kattintva.

Komoly figyelmet fordítanak a madárinfluenza megelőzésére

A jövőbeni fertőzések megelőzése érdekében továbbra is kiemelten fontos, hogy az állattartók szigorúan betartsák az alapvető járványvédelmi előírásokat.

Az állatok etetését és itatását kizárólag fedett – lehetőség szerint oldalról is zárt – helyen szabad végezni az ország teljes területén.

A takarmányt és alomanyagot zárt térben kell tárolni, amennyiben ez nem megoldható, utóbbit fóliával kell lefedni, hogy megakadályozzák a vadmadarak hozzáférését.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az Agrárminisztérium kiemelt figyelmet fordít a madárinfluenza-járványok megelőzésére, különösen azokon a területeken, ahol a baromfitartó telepek nagy sűrűsége fokozott járványveszélyt jelent – így Bács-Kiskunban is. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet alapján több mint 2 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre a leginkább érintett kistermelők számára, akik hároméves termelésfelfüggesztésért kompenzációs támogatásban részesülhetnek. A támogatás feltétele, hogy a gazdálkodó az érintett területen semmilyen baromfitartást ne folytasson, ne létesítsen új víziszárnyas-tartó telepet sem ott, sem az ország más részein. Ezen túlmenően más gazdálkodó sem vehet át ilyen tevékenységet a szóban forgó telepen.